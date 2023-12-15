不是Merry X'mas！聖誕快樂「正確英文寫法」曝 一堆台灣人搞錯
12月25日即將迎來一年一度的聖誕節，每逢這個歡樂的節日，街上總是充滿浪漫、歡慶的耶誕氣氛，也有許多人約了親朋好友聚會，舉行交換禮物等活動。而不少人在寫聖誕賀卡時，總是將「Merry Christmas」（聖誕快樂）簡寫成「Merry X'mas」，不過這個寫法其實是錯誤的，而Xmas的「X」也並非簡寫，正確的「聖誕快樂」英文版寫法只有2種。
記者賴禹妡／綜合報導
不只聖誕卡片，商家在佈置聖誕裝置時，為了節省字數，也時常將「Merry Christmas」縮寫成「Merry X'mas」，不過其實這個寫法是錯誤的。「聖誕快樂」最基本的正確寫法只有「Merry Christmas」以及「Merry Xmas」。
以宗教的角度來說，聖誕節普遍意指耶穌基督（Christ）的降生之日，天主教教會將在這天舉辦彌撒（mass）來盛大慶祝，而這兩個英文單詞的組合正是聖誕節「Christmas」。根據《巨匠美語》指出，「Xmas」中的X實際上是取自耶穌基督的希臘名「ΧΡΙΣΤΟΣ」的首個字母，「ΧΡΙΣΤΟΣ」又被譯為Xristos或Christos，因此Xmas即是Christmas的另一種寫法。
而根據《TVBS新聞》採訪，知名英文老師徐薇曾表示，現代人時常將聖誕快樂誤寫成「X'mas」，應該是以訛傳訛的結果，甚至連日本、南韓等亞洲國家，都以為「X」是「Christ」的縮寫，再加上有些字典會標上重音符號，因此「X'mas」才會被多數人誤會是「Merry Christmas」的縮寫寫法。