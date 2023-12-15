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路跑／台北馬拉松週日開跑！2.8萬跑者想創佳績　選手教「1秘訣」

▲2023年台北馬拉松即將在本週日（12/17）開跑，主辦單位邀請頂尖選手和跑步教練給予跑者們建議，提醒跑者保持輕鬆反而能創下佳績。（圖／翻攝自台北馬拉松官網）
▲2023年台北馬拉松即將在本週日（12/17）開跑，主辦單位邀請頂尖選手和跑步教練給予跑者們建議，提醒跑者保持輕鬆反而能創下佳績。（圖／翻攝自台北馬拉松官網）

記者黃建霖/綜合報導

2023年台灣年底的最後一場大型賽事「台北馬拉松」即將在本週日（12/17）開跑，吸引超過2.8萬人報名參加。想在眾家好手中脫穎而出、創造自己最好成績嗎？主辦單位在開跑前邀請馬拉松選手蔣介文、蘇鳳婷、吳怡瑩、林欣芳以及跑步教練黃毓軒，以親身經歷給予參賽者最實際的建議，包括如何在比賽中調整心態、賽前如何訓練、比賽中遇過什麼困難以及賽期狀況如何應變，希望大家都能在這場「期末考」中跑出佳績。女子選手蘇鳳婷就建議跑者，「心情」很重要，帶著放鬆的心情、享受比賽，體驗比賽的樂趣，反而容易創下自己最好的成績！

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本屆台北馬全馬路線，是以市民廣場作為起點，從仁愛路四段開跑，途經信義路、北門廣場、左轉凱達格蘭大道、中山北路、明水路、堤頂大道上環東高架匝道，之後在藉由1號經貿疏散門進入南湖左岸河濱公園，跑過成美左岸河濱公園、觀山河濱公園、迎風河濱公園、觀山河濱公園，出基6塔悠疏散門，轉進南京東路，終點則訂在臺北田徑場。

半馬路線，同樣在市民廣場開始起跑，從仁愛路左轉中山南路皆信義路，途經杭州南路、愛國東路、中山北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道，右轉南京東路六段上麥帥一橋，然後下南京東路匝道，跑向南京東路四段的終點。

▲2023年台灣年底的最後一場大型賽事，臺北馬拉松即將開跑。（圖／翻攝自臺北馬拉松官網）
▲2023年台灣年底的最後一場大型賽事台北馬拉松即將開跑，眾家好手躍躍欲試。（圖／翻攝自台北馬拉松官網）
享受比賽最重要　頂尖選手：以輕鬆的方式，盡量去突破自己的PB

個人全馬最佳成績為2小時19分14秒的台灣菁英選手蔣介文表示，自己最有成就感的一年是2012年，因為那屆比賽的成績是他跑最好的一次，在高溫的情況下能跟非洲選手跟到最後5公里、努力撐完，因此特別印象深刻。

2022年台北馬在半馬組跑出1小時17分06的女子選手蘇鳳婷則分享說，自己寫下PB（個人紀錄）那一年，就是帶著放鬆的心情、享受比賽，自然地創下生涯最佳，因此她認為體驗比賽的樂趣，反而會對於成績提升有所助益。

▲頂尖選手蘇鳳婷則分享說，自己寫下PB（個人紀錄）那一年，就是帶著放鬆的心情、享受比賽，自然創下生涯最佳，因此認為體驗比賽的樂趣，反而會對於成績提升有所助益。圖為2021年臺北馬照片。（圖／翻攝自臺北馬拉松官網）
▲頂尖選手蘇鳳婷則分享說，自己寫下PB（個人紀錄）那一年，就是帶著放鬆的心情、享受比賽，自然創下生涯最佳，因此認為體驗比賽的樂趣，反而會對於成績提升有所助益。圖為2021年台北馬照片。（圖／翻攝自台北馬拉松官網）
「今年年初我經歷低潮，但面對這場台北馬，我還是希望以輕鬆的方式，盡量去突破自己的PB。」蘇鳳婷如此說道。而蔣介文則說，為了這次的比賽，速度訓練和配速做了很多，當天的比賽會把每一公里的跑好，完成42.195的里程，創下自己台北馬拉松的個人紀錄。

而帶過不少跑者的愛迪生跑步訓練班總教練黃毓軒，也認為享受比賽是很重要的一件事，「我覺得要讓每個人在他可以負荷的範圍內，去享受訓練過程。市民跑者生活裡並不是只有跑步，也有工作和家庭。」

他表示，教練的角色不只有鍛鍊跑者的體能，也要學習怎麼將跑步的課題，完美融入他們的生活，持續給市民跑者們帶來樂趣，不讓壓力大過於享受比賽的氛圍。

台北馬途經中山橋和麥帥一橋　體驗沿途景致也是跑馬樂趣

▲本屆臺北馬路途上會經過中山橋和麥帥一橋，體驗風景也是跑馬樂趣。（圖／翻攝自臺北馬拉松官網）
▲本屆台北馬路途上會經過中山橋和麥帥一橋，體驗風景也是跑馬樂趣。（圖／翻攝自台北馬拉松官網）
輪椅組選手吳怡瑩在2022年台北馬半馬輪椅組拿下第二名的佳績，談到參加台北馬的特別之處，她認為沿途風景增加了賽途中的樂趣，「路途上會經過中山橋和麥帥一橋，這是我們平常不可能到達的地方。」

去年台北馬視障組半馬第一名的選手林欣芳則稱，自己是在妹妹和陪跑員的建議和鼓勵下來參加台北馬，體驗賽道上不同的經驗。

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