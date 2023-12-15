導演陳慧翎遺作《左耳》等8年開播！一部劇走2個人 團聚照惹淚崩
金鐘導演陳慧翎今年11月因子宮頸癌病逝，享年48歲。她執導的中國時裝劇《左耳》今（15）日宣布空降播出。《左耳》由中國小說家饒雪漫親自改編同名小說，2015年由蘇有朋執導電影版、金馬影后馬思純、關曉彤、楊洋等人主演，隔年饒雪漫再改成電視劇，找來陳慧翎執導，但一等就是8年，如今陳慧翎已不在了。他們日前在饒雪漫生日時重聚，特地給陳慧翎留了一個位子、擺上一束鮮花，惹人鼻酸。
記者蔡依庭／綜合報導
饒雪漫今天再度發文，「為什麽等了8年才播出？對不起，這個問題，如同黎吧啦（劇中角色）最後到底跟小耳朵說了什麽一樣，我答不出。幸運的是，當年參與這部戲的主創、主演、工作人員，他們都沒有停下腳步，各自在自己的領域繼續前行，甚至閃閃發光。遺憾的是，也有些人沒有等到這一天。比如，總策劃李敏老師。又比如，導演陳慧翎 。」
電視版《左耳》早在2016年就已經殺青，但遲遲沒有上檔，8年過去了，陳慧翎也因病過世，該劇無預警上線。饒雪漫轉發導演最後一次微博發文，「這是妳發的最後一條微博，停留在那一年的《左耳》。我親愛的慧翎，對不起。終於懂這歌詞到底有多痛：這一生，最漫長，是離開你身旁。」她直至深夜難以入眠，再發文「原來遺憾才是最痛的。親愛的慧翎，下輩子還要做最好的朋友。」
馬思純是電影版女主角，也發文呼應饒雪漫的貼文，分享電視劇開播的消息，寫下：「可能只有我知道吧啦最後跟小耳朵說了什麼。 但是張漾永遠不會知道。 這是吧啦的遺憾嗎？ 誰都有遺憾，還好，終於等到了你。 八年，左耳終於來了。 慧翎，我想你也會知道，一定很開心。」
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