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羅興亞人悲歌！出逃馬來西亞卻淪為兒童新娘　生活無助不見希望

▲目前馬來西亞約有10萬餘位尋求庇護的羅興亞人，這些逃往馬來西亞的羅興亞人，不少女孩年紀輕輕就被當成「兒童新娘」，而這種比起婚姻更像是人口販運的關係，也引起人權團體的重視。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前馬來西亞約有10萬餘位尋求庇護的羅興亞人，這些逃往馬來西亞的羅興亞人，不少女孩年紀輕輕就被當成「兒童新娘」，而這種比起婚姻更像是人口販運的關係，也引起人權團體的重視。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

居住於緬甸若開邦的穆斯林少數民族羅興亞（Rohingya）人，多年來一直遭到緬甸當權者的排斥，尤其在2017年發生被聯合國認定為種族清洗的大屠殺後，羅興亞人大舉逃難、四處遷移。許多羅興亞人逃到鄰近的孟加拉，而根據聯合國2023年的統計，目前馬來西亞也有10萬餘位尋求庇護的羅興亞人。這些逃往馬來西亞的羅興亞人，不少女孩年紀輕輕就被當成「兒童新娘」，而這種比起婚姻更像是人口販運的關係，也引起人權團體的關切。

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根據《美聯社》報導，嫁到馬來西亞的羅興亞女孩，日常生活就像住在監獄之中。報導訪問了一個14歲的羅興亞女孩M，她的丈夫35歲，M說自己的家人謀生困難，貧窮又飢餓，一位鄰居找到這位馬來西亞男子，他願意支付約3800美元的「路費」，讓M逃到馬來西亞嫁給他，等M順利嫁到馬來西亞後，男子承諾會繼續寄錢照顧M家人的生活。

這樁「婚姻」完全不是出於M的個人意願，她只是為了拯救自己的家人，因此不遠千里前往一個從未去過的國度，嫁給一位素昧平生的男人。談起自己的婚姻生活，M說丈夫幾乎每晚都會「強暴」她。

而M的故事並不是特例，《美聯社》報導表示，訪問的所有嫁到馬來西亞的羅興亞女孩，每個人都說自己丈夫的控制欲很強，到馬來西亞後幾乎不被允許出門，還有人說自己遭到丈夫虐待。半數嫁到馬來西亞的羅興亞女孩很快就懷孕生子，即便她們自己也並未成年，還沒有準備好成為母親。

羅興亞人無處可去，在緬甸他們沒有公民身份，只能住在難民營，隨時可能面臨生命危險。沒有一個國家願意提供大規模的安置，諸多羅興亞人逃到鄰近的孟加拉，但孟加拉也不願給羅興亞人公民身份或工作權利，逃到孟加拉後，一樣只能在難民營中挨餓度日。

人權團體表示，雖然沒有準確的統計數據，但是過去兩年以來，未成年羅興亞女孩嫁到馬來西亞的案例越來越多，對這些羅興亞女孩來說，她們只是想要抓住任何可以抓住的機會，然而，她們發現來到馬來西亞的生活一樣充滿苦難。

M說她曾夢想能夠上學，未來當個教師或醫生。但現在，她已經不再思考關於未來的事情，就只是嘗試活下去。「我想回家，但我不能」M無奈地說，「感覺自己被困住了」。雖然經常遭到丈夫的暴力相向和嘲諷輕視，但M卻無法改變這樣的情況，若向當局反映，沒有證件的她很可能會被視為非法移民而遭安置於拘留中心，再度失去自由，且丈夫也會中斷每月寄給家人的約64美元的生活費。

馬來西亞政府沒有回應《美聯社》的置評請求。

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