羅興亞人悲歌！出逃馬來西亞卻淪為兒童新娘　生活無助不見希望

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這樁「婚姻」完全不是出於M的個人意願，她只是為了拯救自己的家人，因此不遠千里前往一個從未去過的國度，嫁給一位素昧平生的男人。談起自己的婚姻生活，M說丈夫幾乎每晚都會「強暴」她。
而M的故事並不是特例，《美聯社》報導表示，訪問的所有嫁到馬來西亞的羅興亞女孩，每個人都說自己丈夫的控制欲很強，到馬來西亞後幾乎不被允許出門，還有人說自己遭到丈夫虐待。半數嫁到馬來西亞的羅興亞女孩很快就懷孕生子，即便她們自己也並未成年，還沒有準備好成為母親。
羅興亞人無處可去，在緬甸他們沒有公民身份，只能住在難民營，隨時可能面臨生命危險。沒有一個國家願意提供大規模的安置，諸多羅興亞人逃到鄰近的孟加拉，但孟加拉也不願給羅興亞人公民身份或工作權利，逃到孟加拉後，一樣只能在難民營中挨餓度日。
人權團體表示，雖然沒有準確的統計數據，但是過去兩年以來，未成年羅興亞女孩嫁到馬來西亞的案例越來越多，對這些羅興亞女孩來說，她們只是想要抓住任何可以抓住的機會，然而，她們發現來到馬來西亞的生活一樣充滿苦難。
M說她曾夢想能夠上學，未來當個教師或醫生。但現在，她已經不再思考關於未來的事情，就只是嘗試活下去。「我想回家，但我不能」M無奈地說，「感覺自己被困住了」。雖然經常遭到丈夫的暴力相向和嘲諷輕視，但M卻無法改變這樣的情況，若向當局反映，沒有證件的她很可能會被視為非法移民而遭安置於拘留中心，再度失去自由，且丈夫也會中斷每月寄給家人的約64美元的生活費。
馬來西亞政府沒有回應《美聯社》的置評請求。