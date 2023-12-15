賴蕭配不只「美德贏台灣」　蔡英文：加上我就是「贏得美」

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蔡英文說，老一輩都說賴清德是所有總統候選人看起來「最有範」的一位，資歷也最完整。他當立委時在電視上和人吵架、罵人，就是心裡很急、氣國防預算被擋、為國家安全擔心，她說「為這種事情生氣的人，值得我們支持」。
蔡英文接著打趣說，蕭美琴指自己當年涉世未深，「我不跟她計較啦」！她形容蕭美琴是台灣重要資產，台灣很少人能在國際上，尤其是全球政經中心得到這麼多人注目和讚賞，蕭是台灣的傑出外交人才，由她當副總統，國際會有更多人知道、了解台灣處境，更支持台灣。
蔡英文細數總統任內國家歷經很多難關，能一關一關闖過來，是因她有很多人支持，「這些人雖然投票給我，有時候會抱怨、會罵我」，但台灣民主的優點，就是投票不表示背書一輩子。這幾年她沒少挨罵，國人罵歸罵，還是繼續挺、讓她的執政團隊能有穩定的支持基礎，再困難的事都能一步步解決、真正做出一些成績。
蔡英文說，有些事還可以做得更好、有些事打下基礎，得繼續做下去，如果這幾年她做的是大家要的、認同的，就請繼續支持「蔡英文路線」，讓現在做的事能延續下去。
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