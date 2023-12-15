美麗島最新民調！賴蕭配、侯康配支持度均上升　柯盈配仍墊底

賴蕭配不只「美德贏台灣」　蔡英文：加上我就是「贏得美」

▲蔡英文表示，「美德贏台灣」若加上她，就成了「英德美」（贏得美）。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.15）
▲蔡英文表示，「美德贏台灣」若加上她，就成了「英德美」（贏得美）。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.15）

記者顏幸如／台中報導

民進黨定調總統選舉「賴蕭配」後，支持者創出「美德愛台灣」（Made in Taiwan）口號。總統蔡英文今表示，有句政治上流行的話叫蔡英文路線，自己很介意接她棒子是不是最好人選，因此「美德贏台灣」前面要加上蔡英文，變成「英德美」（贏得美）。

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蔡英文今（15）日下午到台中梧棲真武宮參拜贈匾，她致詞時表示，很高興明年520即將「畢業」，若總統任內做的事沒人好好接手，心裡會覺得很遺憾，所以她對接棒的人很在意，希望是最好的人選。她推薦賴清德、蕭美琴，請各位支持者投票時「支持那些支持蔡英文路線的人」。

蔡英文說，老一輩都說賴清德是所有總統候選人看起來「最有範」的一位，資歷也最完整。他當立委時在電視上和人吵架、罵人，就是心裡很急、氣國防預算被擋、為國家安全擔心，她說「為這種事情生氣的人，值得我們支持」。

▲蔡英文到梧棲真武宮參拜贈匾，受到民眾歡迎。（圖／蔡其昌辦公室提供，2023.12.15）
▲蔡英文到梧棲真武宮參拜贈匾，受到民眾歡迎。（圖／蔡其昌辦公室提供，2023.12.15）
蔡英文接著打趣說，蕭美琴指自己當年涉世未深，「我不跟她計較啦」！她形容蕭美琴是台灣重要資產，台灣很少人能在國際上，尤其是全球政經中心得到這麼多人注目和讚賞，蕭是台灣的傑出外交人才，由她當副總統，國際會有更多人知道、了解台灣處境，更支持台灣。

蔡英文細數總統任內國家歷經很多難關，能一關一關闖過來，是因她有很多人支持，「這些人雖然投票給我，有時候會抱怨、會罵我」，但台灣民主的優點，就是投票不表示背書一輩子。這幾年她沒少挨罵，國人罵歸罵，還是繼續挺、讓她的執政團隊能有穩定的支持基礎，再困難的事都能一步步解決、真正做出一些成績。

蔡英文說，有些事還可以做得更好、有些事打下基礎，得繼續做下去，如果這幾年她做的是大家要的、認同的，就請繼續支持「蔡英文路線」，讓現在做的事能延續下去。

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