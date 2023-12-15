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三星青蔥銀柳產業季明年初登場　林姿妙DIY創作銀柳邀全國來消費

▲宜蘭三星青蔥銀柳產業季將於明年初登場，林姿妙(後排左5)邀全國民眾參加活動及消費。（圖 ／宜蘭縣政府農業處提供）
▲宜蘭三星青蔥銀柳產業季將於明年初登場，林姿妙(後排左5)邀全國民眾參加活動及消費。（圖 ／宜蘭縣政府農業處提供）

記者吳嘉億／綜合報導

宜蘭縣三星地區農會將於明年1月20日至28日，舉辦為期兩個周末的青蔥銀柳產業季行銷活動，今（15）日舉辦宣傳記者會，由宜蘭縣長林姿妙與農糧署東區分署、花蓮區農業改良場、三星鄉公所、三星地區農會等單位代表出席，並一同DIY創作銀柳花藝，邀請全國民眾明年初到三星鄉參加為期兩個周末的青蔥銀柳產業季活動。

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▲林姿妙體驗DIY創作銀柳花藝，邀全國民眾參加明年初的宜蘭三星青蔥銀柳產業季活動。（圖 ／宜蘭縣政府農業處提供）
▲林姿妙體驗DIY創作銀柳花藝，邀全國民眾參加明年初的宜蘭三星青蔥銀柳產業季活動。（圖 ／宜蘭縣政府農業處提供）
林姿妙表示，三星鄉青蔥種植面積268.84公頃、產量約5,678公噸，因當地氣候環境適宜，種植出的青蔥不僅蔥白長、葉肉厚、纖維細緻，香氣更是濃郁不嗆辣，深受消費者青睞，是全國頂級飯店及餐廳指定食材。

林姿妙也說到，另外銀柳因音似「銀兩」，是華人農曆年節妝點家中及致贈親朋好友不可或缺的應景伴手禮；今年氣候順遂，銀柳品質相當好，粒粒圓潤飽滿，芽鱗色澤艷紅相當討喜，歡迎全國民眾多多採購。

三星地區農會總幹事李智遠指出，產業季活動期間還有小農市集、青蔥文化館消費免費限量兑換「手搖蜂蜜鮮奶紅茶」、採事先報名的青蔥與銀柳DIY體驗，以及大型銀柳裝置藝術打卡展示等精彩內容，想要一次品嚐、購買、體驗三星地區最優質農特產品的消費者，千萬別錯過明年初的青蔥銀柳產業季。詳細資訊可到《三星青蔥銀柳產業行銷活動》官網了解。

▲林姿妙(右)邀全國民眾參加明年初的宜蘭三星青蔥銀柳產業季活動。（圖 ／宜蘭縣政府農業處提供）
▲林姿妙(右)邀全國民眾參加明年初的宜蘭三星青蔥銀柳產業季活動。（圖 ／宜蘭縣政府農業處提供）

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