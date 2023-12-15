《水行俠》王者之座現身台北！傑森摩莫亞開嗆索爾：看我的大肌肌
年度壓軸大片《水行俠 失落王國》霸氣現身「台北最High新年城」，在台北信義區的香堤廣場打造「亞特蘭提斯」王者之座，與民眾共同迎接聖誕、新年佳節，近距離體驗王者的風範。「水行俠」傑森摩莫亞一身勇猛肌肉魅力十足，他在幕後花絮中還笑嗆「雷神索爾」克里斯漢斯沃：「漢斯沃來看我的『大肌肌』，你得努力健身，我不需要。」
記者黃雅琪／綜合報導
「水行俠」傑森摩莫亞展現勇猛的肌肉體態，不拘小節、幽默的個性深受觀眾喜愛！在最新幕後花絮中，就連葉海亞阿巴杜馬汀二世（飾 黑蝠鱝）都說：「傑森摩莫亞的品味、風格和個性，向世界展示了水行俠的另一面。」派翠克威爾森也直誇：「水行俠在這過程中，逐漸與傑森摩莫亞畫上等號，他得以在大銀幕上展現個人色彩。」
水行俠在《水行俠 失落王國》中正式登上王座，他承擔起亞特蘭提斯的所有責任，同時也成為人父，努力在這個廣闊的新世界中扮演好兩個角色。導演溫子仁說：「在第一集中，水行俠獨來獨往、四處遊歷，試圖找到自己的定位；在這第二集中，他現在是國王了，也有正職工作，開始擔負責任。」
黑蝠鱝掌握遠古神器黑色三叉戟，帶著邪惡力量回歸，變得比以往更加強大，他等不及要了結一切、毀滅水行俠，讓水行俠可能會失去兒子和妻子，一場刺激震撼終極爭霸戰即將展開。傑森摩莫亞說：「我等不及要跟黑蝠鱝對戰，場面會很盛大，看起來一定非常精采，是前所未有的格局，我們豁出去了，一定會超讚的！」《水行俠 失落王國》12月20日上映。
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