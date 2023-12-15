國際命理大潘智航教授傳授冬至開運法

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曾擔任前台南市長許添財競選總部風水命理顧問的潘智航表示，冬至是一年中重要的陰消陽長轉捩點，以科學角度來說，冬至當天太陽直射南迴歸線，所以在北半球的我們可以感受到那天的白天短、夜晚長；冬至過後，日照逐漸北移，白天漸長，黑夜漸短，這就是古人所稱的「冬至一陽生」。
冬至是日影最長的一天，後來就將當日視為迎接陽氣的日子，也被古人視為「一年之始」，所以才有「冬至大如年」的說法，冬至也是24節氣中最重要的一天。
潘智航根據易經及密宗文殊卦象建議，想要開財運可以在北方接旺氣，將古龍銀放在床底下或接近北方的方位，每年冬至更換一次，這是最有效的冬至開運秘方。由於12生肖中，龍最會飛，也最有靈氣，所以當年日本帝國和清朝都發行龍銀，存世尚多，冬天以古龍銀開財運，效果最好。另外，還有飲食開運法，例如吃湯圓求貴人運和家運。
除了冬至當天，冬至前後三天也是磁場轉換的關鍵時期，要避免家族爭吵、探病或到負能量太多的場所。居家在子時靜坐接收能量，也是一種冬至開運的「撇步」。
潘老師指出，很多人對吃湯圓開運有所懷疑。他強調，在冬至當天吃湯圓，象徵團圓、圓滿，讓未來一年更加圓滿如意。其中紅湯圓代表金，可招來桃花和人緣; 白湯圓則代表銀，有助於招財和旺事業。加食花生象徵「有好事發生」; 中國北方吃餛飩增加智慧，吃水餃旺財、吃豬腳麵線延壽、除晦氣，都是便宜又有效的飲食開運妙方。