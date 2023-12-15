價升量穩態勢確立！中鋼113年1月及第1季鋼品適度調漲迎接金龍年

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王錫欽說，在鋼鐵需求方面，美國汽車工人聯合會罷工爭端落幕，汽車用鋼需求恢復，日本政府推出總額17兆日圓(約1130億美元)法案，以降低通膨的衝擊，透過企業減稅及提高薪資來提振經濟與刺激消費，而中國持續擴大穩定房市力道，並增發1兆元人民幣(約1372億美元)國債投入基建，可望支撐用鋼需求。
至於在鋼鐵供給方面，中國大陸國統局發表今年10月份粗鋼產量為7909萬噸，較前波高點6月份9111萬噸降減13%，鋼材社會庫存則自8月中旬高峰1221萬噸下滑至11月底的888萬噸，降幅達27%，產量與庫存雙降態勢顯著，而美國鋼廠因應先前車廠罷工而減產，導致汽車產線復產後供應不及，美國鋼廠板材交期由4至6週拉長到8至12週，歐洲鋼廠關停7支高爐，減產效應發酵，帶動拉貨動能漸次傳遞至亞洲供應鏈。
而在原物料方面，鐵礦砂價格攀升至每公噸135至140美元，創今(112)年以來新高，冶金煤因中國礦災安檢與澳洲生產不順，印度市場需求強烈，煤價持續看漲，目前約每公噸330至340美元，又因受惠煤鐵等原物料需求旺盛，BDI海運指數飆升至約2500，較9月初低點1063上漲達135%，加上運輸費用墊高到廠的煉鋼成本，助長鋼價向上動能。
王錫欽指出，全球鋼鐵產業歷經1年半漫長的谷底盤旋調整，下游庫存水位已降至相對低檔，明(113)年第1季鋼鐵市場價升量穩的發展態勢確立，近期煉鋼原料成本持續高漲，國際鋼價攀升，為兼顧下游客戶接單競爭力，並接軌國際行情，中鋼公司續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，針對113年1月份之月盤產品適度調漲售價，以反映原物料等成本上漲，至於第1季之季盤產品，則依下游產業個別情況，分別予以適度對應調整，期盼帶動終端補庫需求釋出，與客戶共迎金龍年商機。