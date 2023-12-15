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打造下一代回憶城堡　李柏毅張雅琳為下一代「拚搏未來」

▲民進黨左營楠梓區立委候選人李柏毅與不分區立委候選人張雅琳今天舉辦「打造回憶城堡，爭取孩童權益」記者會。（圖／李柏毅競總提供）
▲民進黨左營楠梓區立委候選人李柏毅與不分區立委候選人張雅琳今天舉辦「打造回憶城堡，爭取孩童權益」記者會。（圖／李柏毅競總提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「這些都是為孩子們做的努力，希望能讓小朋友在多元、安全、健康的環境下成長，學習勇敢面對挑戰、解決問題，打造下一代的回憶城堡。」民進黨左營楠梓區立委候選人李柏毅與不分區立委候選人張雅琳、市議員黃文志、李雅慧，今(15)日舉辦「打造回憶城堡，爭取孩童權益」記者會，希望喚起政府與社會對兒童權益的重視，正視孩子們遊憩遊戲需求與成長環境。

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▲李柏毅希望透過打造旗艦型主題公園，強化孩子們與戶外的連結，並學習與同儕溝通，同時提供家長們帶小孩放電的好去處。（圖／南方問政辦公室提供）
▲李柏毅希望透過打造旗艦型主題公園，強化孩子們與戶外的連結，並學習與同儕溝通，同時提供家長們帶小孩放電的好去處。（圖／李柏毅競總提供）
截至111年底，目前高雄辦理特色公園有68處，112年預計辦理18處，目前已完工3座，尚有15座正規劃設計及施工中，預計於113年底完工，左營楠梓區今年也同時有6座特色公園正在進行建設。

李柏毅表示，自己從過去長期關注特色公園建置，在三屆議員任內和黃文志與李雅慧成功爭取7座公園增設遊具，包含左營福山、楠梓國昌、楠梓藍田、楠梓後勁、楠梓享平、楠梓清豐；希望透過打造旗艦型主題公園，強化孩子們與戶外的連結，並學習與同儕溝通，同時提供家長們帶小孩放電的好去處。

李柏毅也回憶著說，楠梓右昌森林公園，當年曾是公墓的所在地，他跟著前市長陳菊積極四處奔走，和地方耆老、市民協調後將公墓遷葬，開闢成現在的17公頃帶狀森林公園。李柏毅指出，當初僅有長輩們可以散步的走道，卻沒有小朋友遊憩的空間，看著公園旁新設的公托中心，自己隨即向工務局提出相關規劃，將遊具結合飛機主題意象，打造成大家現在看到的特色公園。

張雅琳說，根據世界經濟論壇研究指出，未來重要競爭力包含創造力、解決問題能力、人際溝通能力，而這些能力都是在學校教不來的。在少子化的現代，孩子們缺乏與同儕練習溝通的機會，希望藉由特色公園遊具吸引孩童走出戶外、遠離3C，與同年齡層朋友好好說話、好好傾聽，以增進人際關係與溝通能力。 

張雅琳表示，李柏毅競選標語「拚搏未來」與特公盟理念契合，同樣都是要為下一代拚搏，而賴清德總統0-6歲希望工程中也提到，未來將設置更多兒童遊戲空間。張雅琳強調，未來兩人進入國會後，會繼續爭取安全且合宜的遊戲空間，以完善地方特色公園建置，照顧所有孩子的權益。

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