打造下一代回憶城堡　李柏毅張雅琳為下一代「拚搏未來」

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李柏毅表示，自己從過去長期關注特色公園建置，在三屆議員任內和黃文志與李雅慧成功爭取7座公園增設遊具，包含左營福山、楠梓國昌、楠梓藍田、楠梓後勁、楠梓享平、楠梓清豐；希望透過打造旗艦型主題公園，強化孩子們與戶外的連結，並學習與同儕溝通，同時提供家長們帶小孩放電的好去處。
李柏毅也回憶著說，楠梓右昌森林公園，當年曾是公墓的所在地，他跟著前市長陳菊積極四處奔走，和地方耆老、市民協調後將公墓遷葬，開闢成現在的17公頃帶狀森林公園。李柏毅指出，當初僅有長輩們可以散步的走道，卻沒有小朋友遊憩的空間，看著公園旁新設的公托中心，自己隨即向工務局提出相關規劃，將遊具結合飛機主題意象，打造成大家現在看到的特色公園。
張雅琳說，根據世界經濟論壇研究指出，未來重要競爭力包含創造力、解決問題能力、人際溝通能力，而這些能力都是在學校教不來的。在少子化的現代，孩子們缺乏與同儕練習溝通的機會，希望藉由特色公園遊具吸引孩童走出戶外、遠離3C，與同年齡層朋友好好說話、好好傾聽，以增進人際關係與溝通能力。
張雅琳表示，李柏毅競選標語「拚搏未來」與特公盟理念契合，同樣都是要為下一代拚搏，而賴清德總統0-6歲希望工程中也提到，未來將設置更多兒童遊戲空間。張雅琳強調，未來兩人進入國會後，會繼續爭取安全且合宜的遊戲空間，以完善地方特色公園建置，照顧所有孩子的權益。