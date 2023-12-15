旺曜建設「淞の曜」動土　超低總價吸引首購族

我是廣告 請繼續往下閱讀
旺曜建設董事長李振旺表示，旺曜建設秉持「品質、品格、品味」，將以這三品為指南，打造一個品質卓越、品格高尚、品味高雅的社區。不僅看好未來大樹的發展，更希望能帶動本區居住品質的提升，用紮實工法、建材選品與熱忱售服，贏得消費者的信任。
「淞の曜」基地座落大樹區大庄段，大樹區中正一路413號旁，緊鄰大樹區行政中心核心，擁大樹區農會、大樹國小、大樹夜市、全聯購物中心及大樹公有市場等生活機能，平假日也可至舊鐵橋濕地公園走逛；交通可藉省道29線、國道3號可輕鬆往來各區域。
「淞の曜」基地面績約1,104坪，總銷售額高達10億，李昱廷表示，這創下大樹區建設史上的一大里程碑，更是對團隊實力和品牌價值的肯定。產品規劃地上7層，2~3房，18至30坪，總戶數145戶純住家無店面，超低公設比僅約27%。
李昱廷指出，綜觀大樹區近5年內成屋行情，華廈單坪成交價大約25~28萬，「淞の曜」每坪開價23萬起，以398萬元超低總價幫首購買第一間房，加上新青安優貸等同能租就能買。此外，設計上也加入了新世代最愛的現代公設， 包含會議室、兒童遊戲室、戶外露臺區、交誼廳等，但公設比僅約27%，「淞の曜」少虛坪建案，是非常難得可貴的規劃。