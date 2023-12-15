20歲男子不知少女時代！路邊搭訕秀英 她搬出男友鄭敬淏被說撒謊
南韓女團「少女時代」是二代女團（2000年至2010年出道的韓團）中的天花板，創下無數輝煌紀錄，但演藝圈汰換率快，後起之秀一一崛起，許多20年後出生的年輕人，早已不知道「少女時代」是誰；成員之一的秀英昨（14）日就在節目《趙賢雅的週四夜晚》公開被20歲年輕人搭訕的經歷，對方鼓起勇氣要電話，到最後疑似不知道秀英跟他男朋友鄭敬淏是何方人物，有趣故事引起熱議。
記者陳雅蘭／綜合報導
秀英為了《趙賢雅的週四夜晚》觀看次數，公開從未分享的故事，她透露年初在狎鷗亭被2名看似20歲出頭的男生搭訕，當時她戴著口罩，藝人身分不會被發現，其中一位男生害羞的拿起手機，秀英以為是粉絲要合照，豈料對方竟說：「我真的是人生第一次....不好意思，方便的話，可以跟妳要電話嗎？」直球搭訕嚇壞秀英。
秀英以為自己聽錯，大聲湊近說：「蛤？」對方嚇到再問一次：「如果方便的話，可以跟妳要電話嗎？」該男子的朋友也出面助攻表示：「我可以掛保證，他真的從來沒有跟女生要過電話！」秀英勉為其難回他：「不好意思，我有男朋友了！」結果該男不死心，追問：「交往多久了？」秀英：「10年了...」
秀英說對方不相信她有男友，以為是拒絕才撒謊，持續要電話，秀英表示當下很猶豫，怕承認是「少女時代」成員的話，對方會很難堪，但自己又不想聽到「不知道少女時代是誰」的話，秀英最終以「真的不好意思」，該男才放棄離開。
趙賢雅聽完故事後，暖心安慰：「與其說是少女時代的秀英，不如說是那個人只是覺得妳是年齡相仿、高又漂亮的女生。但你們年齡也不同啊....妳在這行業也20多年了，如果他從來沒見過妳，那我想對方應該才20歲出頭吧。」
秀英跟演員鄭敬淏於2012年9月認識，直到在2014年認愛，2人交往至今非常穩定，外出約會毫不掩飾，是全網公認且最喜愛的演藝圈情侶檔之一，非粉絲的網友也都期盼看到他們走向結婚、白頭到老。
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