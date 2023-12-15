獨／搭捷運驚覺「車廂1改變」！高捷揭真實用途 一票人狂讚貼心
高雄捷運自2008年營運至今，已經成為通勤族最愛的交通工具之一，每日各站都有大量學生、上班族進出。近日就有乘客在搭乘高雄捷運時，突然發現車廂內多了「橘色拉環」設計，和原先的綠色拉環明顯不同，讓他相當好奇實際用途。對此，高雄捷運向《NOWnews今日新聞》透露，橘色拉環為近兩周上線的新設計，主要目的是提供身高較矮小的孩童及提重物的乘客方便使用，貼心設計引來網友狂讚。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（14）日在臉書社團「路上觀察學院」中發文，只見他搭乘高雄捷運時，發現車廂內整排綠色拉環中，有幾個拉環顏色呈現橘色，看起來格外顯眼，也讓他好奇求解用途：「為何不一樣？」
貼文曝光後，引來眾多網友猜測，「會不會是原來的壞了，這是換過的」、「黃金提把，抓了會升級」、「橘色承重力會比較好！因為大橘為重」、「既然有博愛座，那有個博愛拉環也是很正常的啦」。
對此，《NOWnews今日新聞》記者實際致電至高雄捷運詢問，高雄捷運客服人員指出，捷運車廂內的橘色拉環為最近1至2周新增的設計，用意是為了讓身形較矮小的兒童或是提重物的乘客使用，因此設計上比起原先綠色的拉環，長度更適合小朋友使用，乘車時也會較為安全。貼心設計上線後，讓不少網友大讚「我是真的矮到一般拉環抓不太到」、「給身高迷你的人用的，綠色的我拉起來很吃力」。