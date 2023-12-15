資生堂千金隆乳成功！李宓人工上圍太傲人 「我的胸部120萬元」
39歲資生堂千金李宓畢業於北一女、台大戲劇系，2006年以反核影片一脫成名，擁有美胸皇后冠軍、比基尼小姐亞軍頭銜，進而出道，陸續發表多張音樂專輯及單曲，曾主演話題國片《台北物語》，與小6歲脫口秀演員阿Q結婚2年，育有2男1女，她今（15）日在粉專宣布三度隆乳成功，「仔細算算我的胸部是價值120萬元的超高級豪華G罩杯！問心無愧得到美胸皇后的稱號了吧？」
記者楊穎軒/綜合報導
李宓放上手捧雙峰的半身照，自信秀出一對人工製造的豐滿上圍，透露隆胸對自己來說最大的困擾是1個月不能運動，也不能抱小孩和提重物，讓原本每天都會運動的她忍耐得很辛苦，原本的舞蹈課都暫停，哀怨地說：「而且我的3個小孩們這麼可愛，我都不能抱抱...」
網友看到成果留言：「漂亮！越來越美」、「雖然很美，但還是覺得原本也很讚」、「我一直以為原本的胸部很豐滿耶！代表隆乳很自然喔」、「已經很好看了」！有女性網友驚呼：「每天背著一台車耶！怎麼覺得才一週就滿自然的！」李宓大笑回覆：「1公斤的車對啊！我一週就消腫了～」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁