中國認定台灣貿易壁壘　紡織從業人員揭內情：庫存炸鍋拿我們開刀

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以紡織業來說，「扛布者」指出目前台灣禁止進口的包括天然纖維、動物纖維，還有這些天然纖維為主但與化學纖維混紡的織物等等，品項不少且包羅萬象，如果真所謂「清除貿易壁壘」之後，未來製造端的中國化指日可待。
「扛布者」進一步說明，產線上開始塞滿以中國產品為主的原物料後，下一步就是回到過往西進的節奏。「反正在哪裡做都是一樣的東西，而且也沒有甚麼再洗不洗產地的問題，那麼為什麼不乾脆就近生產，還省得麻煩。另一部分，原本以國內市場為主的布廠、染廠、加工廠也會受到第二次，也可能是最致命的打擊。因為最後這些在地成衣、品牌、中低價位但還是有量的團體服大多就全面轉向跟中國廠商採購，甚至也不用回來做後加工，就在那邊直接做好做滿再來販售。這項舉措似乎也包含車縫，車線，等於是大開一條龍之門。只差沒有跟你喊，歡迎光臨而已。」
「扛布者」強調，在當初簽訂ECFA時，就有不少前輩預言過這樣的情形必然會發生了。「畢竟所有合作經濟協議簽訂後，最終就會是要走向全面開放、互通的結果。」當兩邊大門全面開啟之時，「就是比拚價格、數量、交期的時候，當一邊磁吸效應加劇，弱勢的另一邊就逐漸空殼化，最終就是導致被吸乾，一滴不剩的狀況。」
「扛布者」更以韓國為例，中韓自由貿易協定2015年生效，2018年中國是韓國的最大貿易順差國，韓國從中國賺進大把鈔票，但在去年首度出現貿易逆差後，今年最初頭兩個月就對中國貿易逆差破千億﹑最快今年中國就會成為韓國最大逆差國。一來一往，只有五年。
「扛布者」表示，喪失競爭優勢，大量進口中國產品，韓國廠商到中國設廠，被學習利用完後就被取代，韓國已經「用現實上演給我們看到底走下去會變甚麼樣子了」。如果台灣沒有拿出對策跟解方，「扛布者」認為，若就這樣開放下去，徹底中國化，「對中貿易逆差的出現，應該不用五年就可以實現了」。