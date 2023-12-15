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中國認定台灣貿易壁壘　紡織從業人員揭內情：庫存炸鍋拿我們開刀

▲中國商務部今（15）日公告，認定台灣對陸貿易限制措施構成貿易壁壘。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲中國商務部今（15）日公告，認定台灣對陸貿易限制措施構成貿易壁壘。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者倪浩軒/綜合報導

中國商務部今（15）日公告，認定台灣對陸貿易限制措施構成貿易壁壘。中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局對中國採取的貿易限制措施，違反ECFA有關條款，主管部門將依據相關規定，研究採取相應措施。對此，有我國紡織從業人員認為，中國此時認定台灣對其構成貿易壁壘，是要「清開所有礙著清庫存的道路，先拿我們開刀」。

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紡織從業人員臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」，發文評論中國商務部的台灣貿易壁壘調查，認為中國是想要「清開所有礙著清庫存的道路，先拿我們開刀」。「扛布者」表示中國宣布貿易壁壘清查是要將所有能往海外丟庫存的門路開得更大條，「其說干擾我們大選，比較多的是庫存壓力快要炸鍋，必須轉移注意力才行」。先拿台灣開刀，某方面也是告訴其他各國，如果要阻攔出清之路，中國也是有辦法反制。

以紡織業來說，「扛布者」指出目前台灣禁止進口的包括天然纖維、動物纖維，還有這些天然纖維為主但與化學纖維混紡的織物等等，品項不少且包羅萬象，如果真所謂「清除貿易壁壘」之後，未來製造端的中國化指日可待。

「扛布者」進一步說明，產線上開始塞滿以中國產品為主的原物料後，下一步就是回到過往西進的節奏。「反正在哪裡做都是一樣的東西，而且也沒有甚麼再洗不洗產地的問題，那麼為什麼不乾脆就近生產，還省得麻煩。另一部分，原本以國內市場為主的布廠、染廠、加工廠也會受到第二次，也可能是最致命的打擊。因為最後這些在地成衣、品牌、中低價位但還是有量的團體服大多就全面轉向跟中國廠商採購，甚至也不用回來做後加工，就在那邊直接做好做滿再來販售。這項舉措似乎也包含車縫，車線，等於是大開一條龍之門。只差沒有跟你喊，歡迎光臨而已。」

「扛布者」強調，在當初簽訂ECFA時，就有不少前輩預言過這樣的情形必然會發生了。「畢竟所有合作經濟協議簽訂後，最終就會是要走向全面開放、互通的結果。」當兩邊大門全面開啟之時，「就是比拚價格、數量、交期的時候，當一邊磁吸效應加劇，弱勢的另一邊就逐漸空殼化，最終就是導致被吸乾，一滴不剩的狀況。」

「扛布者」更以韓國為例，中韓自由貿易協定2015年生效，2018年中國是韓國的最大貿易順差國，韓國從中國賺進大把鈔票，但在去年首度出現貿易逆差後，今年最初頭兩個月就對中國貿易逆差破千億﹑最快今年中國就會成為韓國最大逆差國。一來一往，只有五年。

「扛布者」表示，喪失競爭優勢，大量進口中國產品，韓國廠商到中國設廠，被學習利用完後就被取代，韓國已經「用現實上演給我們看到底走下去會變甚麼樣子了」。如果台灣沒有拿出對策跟解方，「扛布者」認為，若就這樣開放下去，徹底中國化，「對中貿易逆差的出現，應該不用五年就可以實現了」。

 

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