竹縣市平台第4次會議　續推共乘平台改善竹科交通

「新竹縣市整合溝通平台」今（15）日在新竹縣政府舉行第4次幕僚長會議，竹縣府祕書長陳季媛率縣府團隊與竹市府秘書長張治祥及市府團隊討論、審議議案，新竹科學園區管理局也列席。大新竹輕軌雙方持續努力外，為舒緩高鐵新竹站往來竹科園區交通壅塞所提的「共乘平台服務計畫」，則將繼續列管、攜手推動，另新增庇護工場聯合公益行銷、共同精進漁港清淤及漂砂整治等議題，雙方後續將研議合作。
記者李春台／新竹報導
歷次合作議題繼續列管共15案，有10案解除列管，其餘5案如「共乘平台服務計畫」等案則繼續列管。該案由竹市府交通處於第2次會議時提出，合作內容訴求推動共乘平台，建立往來高鐵新竹站與新竹科學園區的共乘路線，減少私人運具使用，以舒緩新竹縣、市尖峰時段交通壅塞。但因仍須研議可行方案與蒐集其他縣市共乘案例，因此決議繼續列管。
本次則新增「大新竹輕軌計畫」、「新竹縣市庇護工場聯合公益行銷活動」、「共同精進漁港清淤及漂砂整治工作」等提案。「大新竹輕軌計畫」日前已簽訂備忘錄，新竹縣市將繼續積極規劃辦理。
「新竹縣市庇護工場聯合公益行銷活動」案，竹市提議可在新竹市身心障礙者就業綜合大樓，舉辦新竹縣、市庇護工場聯合公益行銷活動，提供企業ESG公益採購，縣府與科管局均表示全力配合。
「共同精進漁港清淤及漂砂整治工作」案，竹市提議為了減緩新竹漁港堆積，雙方合作將港內疏浚土砂及外堤土砂移除到新月沙灣固砂，以防止海岸流失、減少漂砂。縣府則表示將配合共同函文中央政府協助處理，而目前正在進行的新月沙灘南段整理景觀環境改善工程案，內容即包含固砂，待南岸完成工程後即可減緩侵蝕、淤積等情形。