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柯文哲自比陳定南、蔣經國　賴清德譏：誇大妄想、不可能三位一體

▲賴清德酸柯文哲不可能「三位一體」。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.15）
▲賴清德酸柯文哲不可能「三位一體」。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.15）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前在專訪中將民眾黨比為「耶穌會」，還自稱是「陳定南進化版」，又自詡「作風像蔣經國」。對此，民進黨總統候選人賴清德今（15）日下午受訪時直呼，柯文哲當然不是這三人當中的任何一人，更不可能「三位一體」。

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賴清德下午出席「賴桑與杰哥約在楊梅青年有夢 守護婦幼：共築孩子未來的路」活動，於會前接受媒體訪問。

賴清德回應，柯文哲這些話聽起來有點像誇大妄想，他當然不是這三人當中的任何一人，更不可能「三位一體」，柯文哲也不該把台灣憲政體制，當成對中國的挑釁，任何事情都歸責台灣，完全沒有看到中國對台灣的文攻武嚇，競選總統的人不該有這樣心態。

媒體詢問，柯文哲認為，台灣不要再想加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），應該加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）比較容易。

賴清德回應，CPTPP是更高標準的區域經濟體，而RCEP是由中國在控制，CPTPP是由西方民主陣營在主導，就台灣立場來講，應優先加入CPTPP，且台灣也已提出申請，得到日本、美國，還有一些國家公開的支持，「我們有信心未來一定要加入CPTPP」。

賴清德質疑，若是RCEP，除非接受中國的要求「九二共識一國兩制」，否則怎麼有辦法得到中國的支持、加入RCEP？當柯文哲主張加入RCEP時，應說明如何得到中國的支持加入RCEP。

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