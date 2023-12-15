柯文哲自比陳定南、蔣經國　賴清德譏：誇大妄想、不可能三位一體

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賴清德回應，柯文哲這些話聽起來有點像誇大妄想，他當然不是這三人當中的任何一人，更不可能「三位一體」，柯文哲也不該把台灣憲政體制，當成對中國的挑釁，任何事情都歸責台灣，完全沒有看到中國對台灣的文攻武嚇，競選總統的人不該有這樣心態。
媒體詢問，柯文哲認為，台灣不要再想加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），應該加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）比較容易。
賴清德回應，CPTPP是更高標準的區域經濟體，而RCEP是由中國在控制，CPTPP是由西方民主陣營在主導，就台灣立場來講，應優先加入CPTPP，且台灣也已提出申請，得到日本、美國，還有一些國家公開的支持，「我們有信心未來一定要加入CPTPP」。
賴清德質疑，若是RCEP，除非接受中國的要求「九二共識一國兩制」，否則怎麼有辦法得到中國的支持、加入RCEP？當柯文哲主張加入RCEP時，應說明如何得到中國的支持加入RCEP。
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