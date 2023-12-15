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田中千繪范逸臣《BIG》婚變！全家人現身西門町　兒子超高顏值曝

▲田中千繪（左）、范逸臣（右）在《BIG》中演夫妻鬧婚變，今日合體「兒子」郭大睿，全家人在西門町參與慈善活動。（圖／REEF提供）
▲田中千繪（左）、范逸臣（右）在《BIG》中演夫妻鬧婚變，今日合體「兒子」郭大睿，全家人在西門町參與慈善活動。（圖／REEF提供）

記者黃雅琪／台北報導

繼經典國片《海角七號》之後，田中千繪、范逸臣再次合作魏德聖導演，相隔15年在《BIG》演失和夫妻。今（15）日電影在西門町舉行慈善活動記者會，演出兩人兒子的郭大睿也與「爸媽」開心合體，田中千繪坦言拍攝時心情受影響：「因為我們感情很好，片中要面臨離婚狀態滿痛苦，每次看到他都心情怪怪。」

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▲田中千繪（右起）、郭大睿、范逸臣在《BIG》中扮演一家人。（圖／REEF提供）
▲田中千繪（右起）、郭大睿、范逸臣在《BIG》中扮演一家人。（圖／REEF提供）
田中千繪在先前的訪問曾提到，范逸臣在片場刻意與她保持「疏離」幫助進入角色，對此范逸臣表示，兩人都是專業的演員，在拍攝時沒有太多溝通或入戲的問題，因此「保持距離」也是很正常的事情。范逸臣在片中常在「關鍵時刻」睡著，令田中千繪氣到不行！范逸臣笑說：「我（在片中）就有嗜睡症呀！」扮演兩人兒子的郭大睿，被「媽媽」田中千繪爆料，私下異性緣超好，收到很多「愛心禮物」，郭大睿則呼籲粉絲們不要破費：「去看電影支持大家！」

▲《BIG》劇組現身西門町慈善活動。（圖／REEF提供）
▲《BIG》劇組現身西門町慈善活動。（圖／REEF提供）
《BIG》全台票房目前累計約新台幣1600萬元，魏德聖導演坦言滿擔心的：「目前正在努力挽救（票房）！」並呼籲大家可以帶家人一起來欣賞電影，劇情不是走非常悲傷路線，而是在講重生。魏德聖透露，原本沒有要拍《BIG》，但因為在拍攝《台灣三部曲》時挫折感太大，所以決定寫一些劇本釋放負能量、放鬆心情。再問到與郭台強的官司進度如何？魏德聖有些無奈：「沒關係啦！他走他的我走我的！那還好！」《BIG》全台熱映中。

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