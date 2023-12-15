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蔡英文加入搶救王義川拚立院過半　喊挺「我兄弟」蔡其昌選院長

▲蔡英文呼籲相挺蔡其昌，讓他擔任史上最年輕的立法院院長。（圖／蔡其昌辦公室提供，2023.12.15）
▲蔡英文呼籲相挺蔡其昌，讓他擔任史上最年輕的立法院院長。（圖／蔡其昌辦公室提供，2023.12.15）

記者顏幸如／台中報導

總統蔡英文今到立法院副院長蔡其昌的選區連趕兩場，她表示蔡其昌是陪她度過菜鳥黨主席低潮時期的重要夥伴，透露兩人在家談公事時「講電話很吃力」，因為蔡其昌另一手還抱著小孩。自己明年「畢業」之後，蔡其昌要承擔更大責任，呼籲大家一起搶救王義川，讓民進黨在國會席次過半，也希望未來蔡其昌更上一層樓，成為史上最年輕的立法院院長。

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蔡其昌的中一選區，民眾黨對手蔡壁如來勢洶洶，明晚造勢活動除了黨主席柯文哲助講，還邀請到國民黨前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人為她站台，營造立委選舉「藍白合」氣勢。

蔡英文今（15）日下午則是連趕兩場，先到蔡壁如明晚造勢地點清水紫雲巖參拜，接著趕往梧棲真武宮贈匾。蔡英文致詞一開始便稱「蔡其昌是我的兄弟」，她表示2008年民進黨陷入低潮，她當黨主席之前沒涉獵過政治，「蕭美琴說我那時涉世不深，政治的事情我還真的是涉世不深」。

▲總統蔡英文在立法院副院長蔡其昌陪同下，前往梧棲真武宮參拜贈匾。（圖／蔡其昌辦公室提供，2023.12.15）
▲總統蔡英文在立法院副院長蔡其昌陪同下，前往清水紫雲巖參拜贈匾。（圖／蔡其昌辦公室提供，2023.12.15）
蔡英文認為自己很幸運，很多兄弟姐妹好朋友陪她撐過2008年這一局，蔡其昌就是最重要的人之一。那時蔡其昌當她的發言人，她透露兩人私下談公事「他家很難講電話、講電話非常吃力」，因為蔡其昌一隻手拿手機、一隻手還要抱小孩，小孩聲音比他倆都大。

她感謝這麼多年來蔡其昌和她一起打拚、相互支持作伴。如今孩子已長大、蔡其昌成為史上最年輕的立法院副院長，4年前選舉還拿下66.9%的高得票率「他太囂張了！比我高那麼多」。明年5月她卸任，「我畢業以後他要承擔更大責任」，拜託鄉親繼續支持，讓蔡其昌繼續做副院長，「或者再上一層樓，當史上最年輕的院長好不好？」

台下民眾高喊「蔡院長好」！也有人喊「搶救王義川」！蔡英文呼籲大家要把王義川救起來，讓他進入立法院替人民發聲、3張選票讓台灣穩穩往前走。她表示將來賴清德率領的團隊，會是最有經驗與能力的團隊，帶領大家一起往世界走，「雖然不是一百分的團隊，但我有自信，賴清德團隊遇到困難時會很冷靜、找出解決問題的辦法、跟人民溝通、一起度過難關」。

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