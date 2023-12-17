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今日來講股／8檔ETF要除息！搶進嗎？分析師老實說：非100%好時機

▲新一周有8檔台股ETF要除息，投資人想問要不要繼續抱或是趁機買進？有分析師表示，進場能不能買在所謂低檔其實不一定，反而還有追高的風險。（圖／NOWnews資料照片）
▲新一周有8檔台股ETF要除息，投資人想問要不要繼續抱或是趁機買進？有分析師表示，進場能不能買在所謂低檔其實不一定，反而還有追高的風險。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

新一周有8檔台股ETF要除息，投資人想問要不要繼續抱或是趁機買進？有分析師表示，以目前台股正向格局來看，填息機率高，持有的人可以確定利息拿得到，空手的人則可以利用除息缺口，有機會找到短期價差的進場點，但他也特別提醒，進場能不能買在所謂低檔其實不一定，反而還有追高的風險，可能發生市價大幅超過淨值的狀況，強調除息不是百分百短期買進的好時機，特別提醒投資人留意！

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分析師翁偉捷回應《NOWnews今日新聞》表示，不論是哪一種投資，股票市場尤其如此，買進的時機點都希望買在相對低點或起漲點，這樣長期投資成本會有極大的優勢，對投資人相對有利，若以2000年網路泡沫、2008年的次貸危機來看，當時過度恐慌的殺盤中，有人危機入市，其實到現在都有不錯的成績。

翁偉捷指出，其實回過頭來還是要看投資人買進的目的是什麼？包括要買ETF的目的是什麼？目前台股相對偏多、要挑戰萬八，其實不太符合買在相對低點的原則，所以如果現在要投入的話，那肯定在這樣的環境下勢必是做短期的價差操作，但這時候問題來了，如果要做短期的價差操作，就不一定要買ETF，其實買個股也可以，尤其當個股行情出現時，個股短期報酬率有可能贏過ETF。

目前市場普遍認為，台股今年底到明（2024）年第一季會有不錯的資金作帳作夢行情，因此翁偉捷就不會特別建議投資朋友選擇ETF，因為可能還有其他更好的投資工具。而下周有8檔ETF要除息，他只能說，以現在台股正向的格局來看，填息機率高，持有的人可以確定利息拿得到，空手的人則可以利用除息的缺口，有機會找到短期價差的進場點。

但翁偉捷也說，事實上除息之後，價格很有可能在開盤後就封閉起來，所以能不能買在所謂的相對低檔其實不一定，反而還會有追高的風險。他提醒，這就是ETF折溢價的風險，當某檔ETF熱度高、被投資人追捧，很有可能發生市價大幅超過淨值的狀況，買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損，這就是投資ETF的潛在風險。

翁偉捷強調，所以買ETF投資人要問自己，投資的目的是什麼？如果要做短期價差操作，是不是真的要透過ETF？再來是投入ETF要留意折溢價狀況，有沒有過度溢價，這些網站上都查得到，不是說除息就一定是短期買進的好時機，因為可能還是有溢價的狀況。

因此即便現在台股年底到明年第一季行情不錯，但翁偉捷認為，投資朋友不一定要透過ETF來參與行情。要做短線、做價差，其實好的個股就可以創造佳績，若要求穩健的長期報酬，那麼不只ETF放長線、很多主動式基金表現都超過大盤，還是要看投資人的投資目的與承受風險的能力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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