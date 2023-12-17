今日來講股／8檔ETF要除息！搶進嗎？分析師老實說：非100%好時機

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翁偉捷指出，其實回過頭來還是要看投資人買進的目的是什麼？包括要買ETF的目的是什麼？目前台股相對偏多、要挑戰萬八，其實不太符合買在相對低點的原則，所以如果現在要投入的話，那肯定在這樣的環境下勢必是做短期的價差操作，但這時候問題來了，如果要做短期的價差操作，就不一定要買ETF，其實買個股也可以，尤其當個股行情出現時，個股短期報酬率有可能贏過ETF。
目前市場普遍認為，台股今年底到明（2024）年第一季會有不錯的資金作帳作夢行情，因此翁偉捷就不會特別建議投資朋友選擇ETF，因為可能還有其他更好的投資工具。而下周有8檔ETF要除息，他只能說，以現在台股正向的格局來看，填息機率高，持有的人可以確定利息拿得到，空手的人則可以利用除息的缺口，有機會找到短期價差的進場點。
但翁偉捷也說，事實上除息之後，價格很有可能在開盤後就封閉起來，所以能不能買在所謂的相對低檔其實不一定，反而還會有追高的風險。他提醒，這就是ETF折溢價的風險，當某檔ETF熱度高、被投資人追捧，很有可能發生市價大幅超過淨值的狀況，買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損，這就是投資ETF的潛在風險。
翁偉捷強調，所以買ETF投資人要問自己，投資的目的是什麼？如果要做短期價差操作，是不是真的要透過ETF？再來是投入ETF要留意折溢價狀況，有沒有過度溢價，這些網站上都查得到，不是說除息就一定是短期買進的好時機，因為可能還是有溢價的狀況。
因此即便現在台股年底到明年第一季行情不錯，但翁偉捷認為，投資朋友不一定要透過ETF來參與行情。要做短線、做價差，其實好的個股就可以創造佳績，若要求穩健的長期報酬，那麼不只ETF放長線、很多主動式基金表現都超過大盤，還是要看投資人的投資目的與承受風險的能力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。