6大學退場！傳6萬名學生被迫轉校　教育部澄清：僅1345位

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創校54年的中州科技大學，則是因2021年爆發烏干達學工案，事發後校長請辭下台，學校被處停止招生，今年7月31日停辦。明年退場的4所大學，則是明道大學、環球科技大學、大同技術學院、東方設計大學。
媒體報導6大學退場6萬名學生被轉校，教育部今天澄清，這是錯誤數據訊息，該6所學校均是依據私校退場條例相關規定退場，停辦時有1,345位學生，均會由教育部進行安置到其他學校就讀，並會在安置後進行訪視，保障學生就學權益。
教育部說明，中州科技大學、台灣首府大學已於112年7月31日停辦，310位學生安置到其他學校就讀；另外大同技術學院、環球科技大學、明道大學、東方設計大學等4所大學，將於將於113年7月31日停辦，教育部會在停辦前1個學期（即112學年度第2學期）辦理學生分發作業及到校辦理說明會，協助停辦時仍在校學生分發至其他學校就讀。
維護退場學校學生就學權益，教育部協助學生分發至同一或鄰近縣市之學校繼續就讀，於退場學校停辦前一學期辦理學生安置說明會、安置意願選填及預先分發作業，教育部尊重學生接受安置之意願，學生如有回戶籍地或特殊原因，該部亦會協助安置至其他縣市之學校。
教育部指出，已責成分發學校應設置專責窗口，提供學生學習輔導或生活輔導等各方面協助，另為關懷及了解學生於分發學校學習與適應情形，教育部於學生甫入學第一學期即安排前往各分發學校進行訪視及輔導，透過與學生座談方式即時回應學生就學問題。以近期實地訪視之和春技術學院與中州科技大學安置學生為例，多數學生整體適應情形良好，且表示獲得比原學校更正常的教學資源，學生反映意見多為正向回饋。
至於媒體報導退場大學教師陷入失業窘境，教育部說，該6所學校停辦時教職員人數，教師354人、職員328人；學校原有無法正常發放教職員薪資之情形，而在董事會經教育部依退場條例重組後，透過申請退場基金墊付薪資，使教職員能如期領到薪水；且透過退場基金墊付，學校停辦時得以發放教職員資遣或退休慰助金，確保教職員權益。
另學校停招後到停辦前一年之間所需基本運作費用，包含薪資、公保、勞保、健保、水電費、教材費等，均由退場基金墊付，協助學校能夠正常運作。
教育部說，停辦學校教職員若仍有繼續工作意願，本部透過「高階人力躍升平台」提供教職員轉職訊息及第二專長培訓等服務；另透過私校獎補助，補助聘任退場學校教師之學校人事經費，以鼓勵其他學校聘任相關教師。
另外，教育部強調，近2年退場大專校院數字增加原因，在於上開學校都是退場條例前就因財務等問題被列為專案輔導學校，因未能解除專案輔導而需退場，除上開學校外，目前已無私立大專校院被列為專案輔導學校。