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林宥嘉攻蛋！S.H.E合體送祝福　張鈞甯怕爆「別逼我吞1000根針」

▲林宥嘉（左起）攻蛋開唱，S.H.E、張鈞甯都送卡片、花籃致意。（圖／NOWnews資料照、翻攝Selina臉書）
▲林宥嘉（左起）攻蛋開唱，S.H.E、張鈞甯都送卡片、花籃致意。（圖／NOWnews資料照、翻攝Selina臉書）

記者吳雨婕／台北報導

林宥嘉於今（15）日起一連3天在台北小巨蛋舉行「idol 2023 世界巡迴演唱會」，在演藝圈有著好人緣的他，許多藝人好友都送上花籃祝福演唱會成功，S.H.E則是3人都送上卡片、花籃致意，其中張鈞甯在卡片上稱讚林宥嘉「最棒、最帥、最有才華」，還開玩笑的說：「不要逼我吞1000根針。」

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魏如萱在卡片上俏皮表示：「好想喝你手沖的冰咖啡喔～」展現與林宥嘉的好交情；蔡旻佑則是寫道：「嘿宥嘉，你就是答案，you are the best！演唱會圓滿大成功。」女神張鈞甯在卡片上稱呼林宥嘉，「世界上最棒、最帥、最有才華的Idol YOGA」，祝福對方演唱會大成功，還引用了林宥嘉的歌曲〈說謊〉中的歌詞「我沒有說謊，我何必說謊」，來開玩笑的說：「拜託不要逼我吞1000根針。」

▲張鈞甯、蔡旻佑等人都送上花籃，祝福林宥嘉演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）
▲▼張鈞甯（上圖）、蔡旻佑（下圖）等人都送上花籃，祝福林宥嘉演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）
▲張鈞甯、蔡旻佑等人都送上花籃，祝福林宥嘉演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）
 
其他送上花籃、卡片致意的還有宇宙人、韋禮安、戴佩妮、動力火車、五堅情、八三夭、王力宏、田馥甄、孫盛希、王偉忠、周蕙、徐佳瑩、比爾賈、詹雯婷、Joanna、蕭敬騰、枕邊人 小宇 宋念宇、郭靜、Bii 畢書盡、Ella、Selina、林志炫、F.I.R、李焯雄、吳克群、9m88。




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