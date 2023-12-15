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郭正亮曝台南本命區重挫　賴清德反擊：夜間吹哨子、壯膽而已

▲賴清德下午在桃園受訪時表示，台南本命區選情穩定。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.15）
▲賴清德下午在桃園受訪時表示，台南本命區選情穩定。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.15）

記者陳佩君／台北報導

距離總統、立委大選僅剩29天，對於國民黨主席朱立倫喊出桃園立委「坐五望六」及名嘴郭正亮認為，民進黨總統候選人賴清德的台南本命區「重挫」，得票率難過50%等事。賴清德今（15）日受訪時直言，「不管是朱立倫或者是其他的名嘴，基本上都是夜間吹哨子，在壯膽而已」。

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朱立倫日前對桃園立委選情喊出「坐五望六」；台南選情部分，郭正亮則說，隨著近年台南頻頻爆出弊案，讓賴清德「本命區」恐大失血，成為民進黨史上在台南得票數最少的候選人。

賴清德下午出席「賴桑與杰哥約在楊梅青年有夢　守護婦幼：共築孩子未來的路」活動，替民進黨立委黃世杰站台，並於會前接受媒體訪問。

對此，賴清德回應，桃園這次提名或推薦的立委都相當優秀，不僅是國會問政第一名，也深耕基層，對桃園的重大建設的推動，更是有相當好的成績，「我們對每位候選人都有信心、會贏得勝利」。

至於台南選情部分，賴清德強調，有掌握、很穩定，「我想不管是朱立倫或者是其他的名嘴，基本上都是夜間吹哨子，在壯膽而已」。

黃世杰也提到，對桃園立委選舉非常有信心，因為前市長鄭文燦執政8年留下非常多政績、人民都會記得，「我們繼續秉持全力支持桃園建設，桃園的立委選情仍然是非常樂觀」。

另外，1月13日開票日當天，賴清德競選總部前北平東路路權被民眾黨支持者借走。對此，賴清德說，若是民進黨支持者，申請民眾黨競選總部路權，他會請民進黨支持者，把路權歸還給民眾黨，因為每個政黨歷年來，開票時都在自己的競選總部辦活動。

賴清德提到，民進黨在元月12號、投票前天晚上，會在台南、新北舉辦造勢活動、做最後的衝刺，爭取國人最大支持，那1月13號那天，「我們當然希望能夠在競選總部前面，開票跟支持者共同迎接勝利」。

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