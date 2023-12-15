急凍！「心肌梗塞」成奪命殺手 醫師籲「這兩處痛」快叫救護車
明（16）日將迎接入冬最強「極地大陸氣團」，北部、東半部有局部雨，中部山區偶有局部短暫雨，越晚越濕冷，周六晚間、周日清晨北台灣會降到12度左右。氣溫驟降，也是造成「心肌梗塞」的誘發因子之一。「心肌梗塞」簡單來說是指供應心臟血流的冠狀動脈血管堵塞不通，血流減少，進而導致心臟周邊肌肉缺氧無力運作，嚴重恐怕會猝死。醫師指出心肌梗塞在發作前有跡可循，若能及早發現，可以掌握更多黃金時間搶救。
記者周淑萍/綜合報導
心肌梗塞經常伴隨著「心絞痛」與「胸痛、胸悶」的前兆，此外，「頭昏腦脹」及「呼吸急促」因在各大疾病中較常見的症狀，很難直接與心肌梗塞做聯想，而被忽略。另外，還有「冒冷汗」、「上腹疼痛」等，提醒如有心血管相關病史，平時就應更注意身體狀態。
之前有網友分享自身經驗，「心臟開始不舒服時要趕緊躺平，不要捶打胸口」、「不要自行送醫，要請求救護車協助，或是告知身邊的人請他們幫忙打119比較快」才能在黃金5分鐘救自己一命
關於心肌梗塞，家醫科李文祺醫師表示：「心肌梗塞又叫做冠心症，因為供應心臟細胞的冠狀動脈被塞住造成。」醫師認為心肌梗塞前兆都有互相牽連，像是血管塞住就會心絞痛、胸痛胸悶，且相同原因，會頭昏腦脹並且伴隨呼吸急促和冒冷汗，而「上腹疼痛」其實也是另一種轉移痛，如果身體發炎的很嚴重，腸胃的神經也會跟著牽扯到，也就是轉移痛。
李文祺醫師具體說明：「心肌梗塞就像是石頭壓在胸前你搬不開，且可怕的事，這些不舒服的症狀不會有週期性，都是不定時的出現，當血流塞住，甚至完全堵住，就會突然倒下，甚至猝死。」急診室內最典型的症狀為左肩和後背痛，且食慾不好甚至會有點想吐。值得注意的是，根據醫師觀察，近年因為年輕人長期熬夜，飲食不正常，也讓心肌梗塞發生率逐漸年輕化。