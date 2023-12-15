搶攻年菜外帶商機 中市星級飯店年菜美饌拼高檔澎派

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今年也是長榮桂冠酒店第九年與慢飛家族中彰投8家機構合作年菜活動，期待推動「以分享傳遞愛的訊息」為主軸的愛的加菜金及全年加菜金募集計畫，募集150萬的經費，幫助共242戶身心障礙且弱勢家庭，讓辛苦一年的弱勢家庭能享用由社會大眾為他們提供的優質年菜，一套5道年菜2,200元，除了可以捐款整套，也歡迎小額捐款。
林酒店外帶年菜推「祥龍獻瑞」桌菜組，適合6-8人份量。有開胃菜四道、錦繡燉裙翅、福壽元蹄、玫瑰油雞、豆酥深海鱈魚、櫻花蝦干貝珍珠粽、五味醬波士頓龍蝦，份量澎派。另單品燉湯「頂級紅火大鮑翅」，以高溫蒸氣烹調法煲煮放山全雞、干貝、大鮑翅等高檔食材，極品美味。此外，招牌港點「櫻花蝦蘿蔔糕」，精選當令白蘿蔔搭配蝦米炊煮，再添加油蔥酥，口感綿滑紮實，誘人香氣。
日月千禧酒店熱食年菜外帶，除了推出6人份的祥龍獻瑞組合，另有御品海景佛跳牆、酒釀乾燒海虎蝦、紅酒慢燉牛頰肉、虎皮東坡燉肘蹄四道單品，提供單點選購。2024年1月28日前預訂並付清全額，享9折優惠。年禮則有伊比利臘腸蘿蔔糕、松露素蘿蔔糕、紅麴相思年糕、杭滬天香XO醬，送禮自用兩相宜。
台中福華大飯店推出常溫年菜外帶及冷凍年菜宅配到府服務，將山珍海味打包進年菜裏，在家也能品嚐飯店大廚獨門手藝！冷凍年菜有「龍躍珍饌中式年菜套組」、「素饗福氣年菜套組」及「西式歡聚年菜套組」三款，2024月1月22日前享早鳥預購優惠77折，加贈經典年節必備甜點。常溫外帶年菜「龍鳳呈祥團圓年菜組」，內有團圓必備的「極品鮮鮑佛跳牆」，「雪花酒釀海皇蝦」等大菜，都是嚴選頂級食材烹調。即日起開放預購至2024月2月4日。
裕元花園酒店提供六人與十人份的外帶常溫年菜，以及適合小家庭的冷凍宅配年菜組合。六人份的六六大順桌菜組合，有吉品鮑魚花膠佛跳牆、步步高升金蒜蒸虎蝦、鮑汁海參煨虎掌、紅酒醬法式豬排、冬樹鳳梨醬蒸龍虎斑、松茸韓國人蔘雞湯；十人份再多加龍鳳呈祥美拼盤，2024年1月31日前預訂再享早鳥優惠。此外，另備五款年菜供單點，包括松露起士焗青龍蝦、紅酒時蔬牛肋排、松茸韓國人蔘雞湯、吉品鮑魚花膠佛跳牆及步步高升金蒜蒸虎蝦，全都十人份量，2024年1月31日前預訂，任選二樣享早鳥9折優惠。