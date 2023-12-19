中市國圖館特區「鼎泰森美圖」　金質品牌獲「三師」青睞

鼎泰營建機構旗下有鼎泰營造、成中恆營造、鉅泰建設三大事業體。最為人熟知的「成中恆營造」大廠，30年來打造無數國家級公共工程與一級建商豪宅，代表實績有台中三井LaLaport、逢甲大學體育館、台中高鐵站結構體等，高品質更榮獲國家公共工程金質獎。
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南區坐擁中山醫學大學、中興大學、高等法院與12年國教學區，長久以來已形成公教人員生活聚落。加上台中市政府「城南之心計劃」陸續完工，預計將東區、南區園道及校門綠帶串聯，以「引風、增綠、留藍」為目標，打造媲美草悟道、更具整體景觀的「文學道」，近年來更磁吸一線建商進駐推案，鼎泰的「森美圖」，是立足正復興路享國圖館首景新建案，且在四面臨路基地謙退樹徑，延攬ZAMAMA陳煜權與蕭明瑜藝術家，創作兩座以閱讀為主題的童趣雕塑藝品，讓往來國圖館遊人往來其間，也能分享藝術之美。
11月23日已正式開工的「鼎泰森美圖」，規劃21F雙塔式建築，南棟「鼎美」樓高20層、地下4層，產品規劃29至49坪、二至四房格局，總戶數68戶住家及1戶店面；北棟「鼎森」樓高21層、地下4層，規劃38至42坪、均質三房，總戶數80戶，合計總銷30億元。
值得一提的是「鼎泰森美圖」享有地段唯一性優勢，往北可享「國美藝文特區」，往南可沿著復興綠園道漫步至綠川與「興大綠海特區」。在交通方面，靠近五權車站，一站轉乘G13捷運站，三站接軌高鐵至台北、高雄，往來便捷。
另外生活機能完備，約十分鐘車程可至三井LaLaport購物中心或Costco南屯店，購足日常生活所需；未來中興大學將在復興路三段、五權南路口的前陸軍戰基處，投入50億元興建智慧醫學園區，預計2028年完工營運，機能更豐沛宜居，未來身價可期。
「鼎泰森美圖」於今年8月15日開賣以來，每週來客數約達30~50組，廣受軍公教人員、及老師、醫師、律師「三師」客群青睞，目前銷售率近8成，實登揭露每坪均價46萬至47萬元，單價最高站上53.3萬元，相當搶手，讓董事長施鵬賢笑說「賣太快了」，掩不住欣喜之色。