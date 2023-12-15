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「帝王條款」畫作遭嗆收回獎項！潘文忠首度發聲、Cheap道歉了

▲一名國中生以《帝王條款》漫畫作品，奪下全國美術比賽國中漫畫類特優獎，遭百萬網紅Cheap發文怒轟評審。（圖／翻攝臉書）
▲一名國中生以《帝王條款》漫畫作品，奪下全國美術比賽國中漫畫類特優獎，遭百萬網紅Cheap發文怒轟評審。（圖／翻攝臉書）

記者李琦瑋／台北報導

桃園市東興國中一名學生以「帝王條款」為題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，遭網紅Cheap嗆「收回獎項」，引發兩派論戰。教育部潘文忠今（15）日首度發聲，支持學生創作表現，且相關的創作內容並沒有違反簡章規定，無須收回獎項；Cheap也在臉書道歉，自己講話一直都很衝，不該說追回這個獎，更好的做法是，保留這個獎，但希望能好好跟傳遞「人本交通」的理念，每個人下了車都是行人。

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桃園國中生因創作「帝王條款」畫作，獲得全國學生美術比賽特優，校方在臉書貼出此作品恭喜學生，卻遭網紅Cheap出征，認為行人路權被嘲諷是帝王條款，是學校教育缺失，並要求追回獎項，校方火速下架祝賀文。

後續風向改變，不少名人站出力挺孩子的創作，認為該畫作是在提醒行人、駕駛者彼此尊重，鼓勵孩子的創作能量，校方今天重新於臉書再次恭賀，並將學生創作動機與靈感、得獎感言公布。

潘文忠今天出席「社會教育貢獻獎」頒獎典禮，會前接受採訪時表示，教育部主辦全國學生美術比賽，是為鼓勵學生美術創作，參賽作品都是經過校內徵件、縣市初賽、再到全國決賽，過程經由專業評審逐級選出，過程相當嚴謹。

潘文忠說，此次有學生在漫畫類獲得特優，創作理念被外界誤解，但教育部態度是支持學生在創作上的表現，也鼓勵學生能夠持續創作；至於是否追回獎項，因為學生創作內容並沒有違反簡章規定，有臨摹、抄襲等情況，因此他認為，獎項要維持，也應該給學生鼓勵。

潘文忠認為，該名學生的作品可以看出，是經過日常非常細微的觀察，透過漫畫創意來呈現，且作品也獲得評審一致、高度的肯定，正是我們在舉辦推動美術比賽主要目的。

後續Cheap在臉書發文，畫作中的行人，是一位自以為是慢慢走的帝王，創作是可以無邊際、自由的，但隸屬於教育部的國立藝術教育館，將獎項頒給「有標籤、汙名化特定身分」的作品時，創作還可以無邊際嗎？

他說，自己一直強調，不怪學生，學生也是車本主義的受害者，但強調老師、學校與評審要負責任，為什麼國家級的獎項，會汙名化弱勢的行人。這次事件，他也不是第一個出來指責的，各大論壇、PTT甚至是新聞都比他早出來，只是因為他的聲量夠大，所以成了標靶。

他提到，自己一直想要盡社會責任，但真的覺得好累、好挫折，為什麼交通改革這麼難、阻力這麼大，「縱然我傷痕累累，但在交通改革的路上，雖千萬人吾往矣」。

最後他在貼文裡附註，「對不起，我講話一直都很衝，我不該說追回這個獎，我想更好的做法是，保留這個獎，但希望能好好跟傳遞『人本交通』的理念，每個人下了車都是行人，再次對不起」。

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