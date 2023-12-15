Netflix收視報告公開！2023上半年熱門影集Top 10 1神劇台灣最強
串流影音平台Netflix（網飛）擁有許多用戶，其原創影集、電影也時常備受讚譽。而Netflix日前首度公開2023年1月至6月的收視報告，可見《暗夜情報員》第一季成為全球觀看時數最多的影集，韓劇《黑暗榮耀》則是最強亞洲作品，排行第3名。至於台灣部分，則是以台劇《模仿犯》成績最佳，在全球排名第341名。
記者賴禹妡／綜合報導
Netflix官方12月13日首度公布2023年1至6月的收視報告，以及影集觀看時數排行榜，並針對超過1.8萬部作品進行統計。最終結果出爐，在2023年上半年觀看時數前10名排行中，依序為《暗夜情報員》第一季、《母女姊妹花》第二季、《黑暗榮耀》第一季、《星期三》第一季、《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》、《安眠書店》第四季、《南方女王》第三季、《外灘探秘》第三季、《母女姊妹花》第一季、《FUBAR》第一季。
第一名《暗夜情報員》觀看時數為8.12億個小時，於今年3月23日上架，在短短3個月內就奪下冠軍寶座。不過，2021年推出的韓國影集《魷魚遊戲》仍以22億小時觀看時間、2.6億觀看次數的佳績，穩坐史上第一的位置。
不只如此，台灣影集《模仿犯》也名列全球排行第341名，總共累積4千560萬小時的觀看時長，是觀看時數最多的台灣作品。而上架91天內觀看時數最多前三名電影，則依序為《紅色通緝令》、《千萬別抬頭》、《超時空亞當計畫》。