像貓一樣柔軟卻堅毅！蕭美琴：花蓮如上天安排她貼近土地的機會

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蕭美琴首先提及自身的成長經驗，她表示，她的父親是台灣人、母親是美國人，小時候在台灣讀書時，時常充當家中長輩的翻譯，也因此，她常笑稱從小就在當「台美橋樑」。她說，小時候因為是台美混血，在台灣時常被當外國人，沒想到去到美國後依然被當作外國人，不過因為她所就讀的高中校風多元開放，讓她得到啟發，萌生對公共事務的興趣，並開始關心社會議題。
蕭美琴回憶，在美國讀書時有許多不同族裔、背景的學生與朋友，讓她對於國際關係有了初步的理解，同時體悟到台灣在全球政治中的特殊地位與困境，於是她開始思考，如何透過一己之力，對台灣的國際參與有所貢獻。
蕭美琴表示，在台北市立委選舉的挫敗，她並不感到灰心，反而因此可以接近花蓮這片土地，花蓮就像是上天安排給她蹲下來貼近土地的機會。她回憶，當時法國外交部邀請她去法國，並詢問她對於哪些議題感興趣時，她馬上就選擇了農業與農民的相關議題，希望可以學習國外的經驗，將其實踐在花蓮的土地上；她提到，她不只是駐美大使，更是西瓜大使、農業大使，致力於將花蓮的農業外銷到世界各地。
除了花蓮經驗外，蕭美琴也分享她在擔任駐美代表期間，所參與推動關於安全、經濟、國際參與等議題。為了強化台美關係以及雙邊經濟交流，駐美時期她積極爭取與美國的經濟談判，包括「台美21世紀貿易倡議」以及「美台快速雙重稅收減免法案」等，解決台美投資的雙重課稅問題。
蕭美琴表示，這幾十年來的政治歷練，讓她擁有從台北到花蓮、從台灣到國際的不同經驗，也讓她了解，在政治領域中，如何像貓一樣，在對的時機蹲下、在正確的時機跳耀，像貓一樣柔軟卻堅毅，在國際環境中找到支點，向大家推銷台灣，並讓更多盟友可以看見台灣、支持台灣。
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