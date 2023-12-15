深耕印尼20載！台科大訪4姐妹校　盼拓展生源、為台培養外籍白領

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隨著疫情趨緩，顏家鈺今年12月3日首度率團前往印尼姊妹校交流，此行拜訪4所大學，泗水理工大學（Sepuluh Nopember Institute of Technology）、韋地雅曼達拉天主教大學（Widya Mandala Catholic University）、佩特拉基督教大學(Petra Christian University)，以及萬隆理工學院（Bandung Institute of Technology）。並在韋地雅曼達拉天主教大學與校長Dr. Kuncoro Foe續簽校級合作意向書，加強兩校教學與研究合作。
台科大指出，今年適逢台科大在印尼深耕20年，第一紙合約由前任校長陳舜田博士在92年與泗水理工大學簽訂，93年首位來台就讀台科大化工系的Prof. Setiyo Gunawan，現在是泗水理工大學Halal Center主任。另外，化工系校友Dr. Fadlilatul Taufany擔任泗水理工大學研發長；台科大工管系校友Dr. Nani Kurniati則是泗水理工大學工業管理系副主任。
台科大也與印尼多所學校簽訂雙邊研究經費、交換生、雙聯學位生、橋接計畫等合約，促進跨國教育與產業合作，開啟與其他國家如越南、印度、衣索比亞、捷克等國際招生模式，培育多位傑出校友。
比如印尼韋地雅曼達拉天主教大學的副校長Dr. Aning Ayucitra與工學院院長Dr. Felycia Edi Soetaredjo同樣是台科大校友，2位均是化工系校友，後者更曾榮獲亞洲科學雜誌推薦為2018亞洲百大傑出科學家。台科大與萬隆理工學院亦是合作緊密，萬隆理工學院校友Prof. Iman Adipurnama，在台科大材料所取得博士後，目前在台科大工程學院擔任教職。
台科大提到，本次藉著印尼參訪，於12月6日在泗水舉辦「台灣印尼科技創新中心」揭牌儀式暨產學論壇，由顏家鈺及韋地雅曼達拉天主教大學校長Dr. Kuncoro Foe共同主持，約有150位兩國產、官、學界來賓出席，共同打造交流互動平台，雙方也將共同籌辦明年3月在台北的技術論壇。
顏家鈺說，台科大積極創造跨國多元學習機會，包括實驗室與國外企業實習、參與國際聯盟競賽、加入無國界行動工程師計畫，以及國際交換生、雙聯學位等方式。
在拓展生源及儲備人力上，顏家鈺表示，除在印尼深耕20年之外，台科大國際學生來源遍布60餘國，外籍研究生人數與比例全台居冠並培育外籍白領，舉辦國際生就業說明會，鼓勵國際學生續留台灣。學校所做的這些努力，不僅是為了促使本國籍學生走出去，也讓國際學生及校友進來並留在台灣，拓展生源、儲備外籍白領人力，最終期盼提升學生國際移動力，厚植國際化人力資本。