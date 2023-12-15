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風間餐飲新創品牌「緋花」 台中必吃重慶火鍋

▲風間餐飲新創品牌「緋花」重慶火鍋，首店插旗台中老虎城。（圖／記者金武鳳攝，2023.12.15)
▲風間餐飲新創品牌「緋花」重慶火鍋，首店插旗台中老虎城。（圖／記者金武鳳攝，2023.12.15)

記者金武鳯/台中報導

風間餐飲集團創立近10年，旗下擁有燒肉風間、醴本燒肉、訪韓式豆腐鍋等品牌，看好台中人是「火鍋控」，商機無限，新創「重慶火鍋緋花」新品牌，首店坐落台中老虎城，與日系唐吉訶德當鄰居，訂於22日開幕，要讓火鍋控們一嚐全新風味的重慶火鍋，麻中帶辣讓人一吃上癮。

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行銷經理陳景怡表示，全新重慶火鍋緋花承襲傳統重慶餐飲文化，卻更加適合台灣人口味。傳統重慶火鍋外鍋牛油內鍋一湯，讓嗜辣者愛不釋手，但不愛吃辣者卻望而卻步。重慶火鍋緋花改良湯鍋設計，提供鴛鴦及四格鍋，讓消費者有更多選擇，各取所愛。

▲承襲重慶餐飲文化，並加改良的緋花重慶火鍋，可以吃到很多道地川渝美食。（圖／緋花提供）
▲承襲重慶餐飲文化，並加改良的緋花重慶火鍋，可以吃到很多道地川渝美食。（圖／緋花提供）
陳景怡說，緋花同樣講究的採用花椒、大茴香等十數種重慶地道炒料，研製出麻、辣、鮮、香、厚的純牛油鍋，以及酸菜魚鍋等，令人一喝就上癮的特製湯頭外，更重現地道重慶三寶－黑毛肚、黃喉、鵝腸及重慶必吃鍋物配料，也供應多種視覺感十足的巨型海鮮，如拳般大小的馬來蛤、巨型北海道生食級干貝等。

最特別的是，入座後即送上四道小物款待嘉賓，包括以水梨及白木耳燉煮的暖胃小吊梨湯，讓人一飲胃口全開，接著還有酸中帶辣的酸辣涼粉，以及爽口的涼拌腐竹，最後再來一盤鹿谷茶梅，讓人感受到緋花的用心待客。

▲緋花讓消費者感受到對食材嚴選的獨到堅持，如牛肉採用美國 Prime 等級。（圖／緋花提供）
▲緋花讓消費者感受到對食材嚴選的獨到堅持，如牛肉採用美國 Prime 等級。（圖／緋花提供）
開胃小菜後的主菜，更讓消費者感受到緋花對食材的獨到堅持，如牛肉採用美國 Prime 等級、豬肉選用豚肉界中神戶和牛等級珍品─100%純種盤克夏黑豚豬肉。連丸滑及火鍋菜都採用日本頂級食材，更有在市面上相對珍稀的有機虎紋黑美人等多種野菇、吸湯多汁的酵素臭豆腐。最特別的是緋花也供應多種獨有重慶味小吃，如重慶小酥肉、特製四川椒麻伴麵、酸辣土豆絲、川味酸辣涼粉，每款皆是緋花獨有奇香妙味，道道精彩！

歡慶首家火鍋品牌全新開幕，緋花重慶火鍋推出「雙重獻祭。嗜辣重慶」活動，第一重「緋花必吃雙湯鍋，一口入魂飛重慶」，12月22-24日連續三天，凡點重慶牛油鍋贈價值320元的酸菜魚湯底，每日限量前50組。第二重「麻還要更香麻，辣還要更辛辣」挑戰，25日至31限時7天，只要通過辛辣問題與電流測謊機趣味挑戰，並完成指定步驟，即可獲得「黑糖冰粉」乙份，每日限量100位。




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