叫賣哥離婚被爆戴綠帽！扯出小王竟是陳子強　經紀人傻眼回應了

鼓鼓唱到一半出狀況！「麥克風沒聲音」　粉絲緊急救援

▲鼓鼓呂思緯在開唱時，麥克風出狀況，只能靠台下粉絲救援。（圖／相信音樂提供）
▲鼓鼓呂思緯在開唱時，麥克風出狀況，只能靠台下粉絲救援。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

「相信奇蹟耶誕演唱會」於今（15）晚在信義劇場舉行，鼓鼓呂思緯、蕭秉治以限定團「GX」炒熱全場，是兩人首次在台灣合體的演出，沒想到在各自單獨表演時，鼓鼓的麥克風突然故障無法發出聲音，只能靠台下粉絲救援。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鼓鼓與蕭秉治合體熱唱〈Super Hero〉、〈射手〉等歌曲，還重現經典射手舞，讓現場氣氛超嗨，許多粉絲都跟著一起熱跳。隨後是兩個人各自的Solo時間，鼓鼓在演唱寫給女友大元的歌曲〈當我變成我們〉時，麥克風突然故障，他鎮定完成歌曲，還請台下粉絲幫忙唱，一曲結束，他表示：「謝謝你們在我麥克風出狀況的時候，當我最重要的靠山，當我的麥克風，這是今天最美好的禮物。」之後還重新演唱了該曲。

▲鼓鼓呂思緯、蕭秉治以限定團「GX」炒熱全場。（圖／相信音樂提供）
▲▼鼓鼓呂思緯（上圖右）、蕭秉治（上圖左、下圖）以限定團「GX」炒熱全場。（圖／相信音樂提供）
▲鼓鼓呂思緯、蕭秉治以限定團「GX」炒熱全場。（圖／相信音樂提供）
 
蕭秉治則帶來〈我還是愛著你〉、〈毒藥〉等金曲連發，他也特地為節日準備驚喜，拿出簽名的耶誕帽送給台下幸運觀眾。此外，「GX」還在現場演唱新歌〈Baby Girl〉，鼓鼓提到今天穿得很像聖誕樹，「這件毛衣的毛非常非常多，所以我唱歌的時候，毛都一直飛到我的臉上跟嘴巴。」所以都趁著空檔「吐毛」。




更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

鼓鼓剛認愛大元！勾新娘曝好消息　「我們會陪伴彼此」

五月天直播見證駁假唱！鼓鼓、品冠熬夜相挺　林大鈞一句話諷中國

林宥嘉唱3天吸金8400萬！韓系潮男造型帥炸　粉尖叫掀翻小巨蛋　

林宥嘉攻蛋！S.H.E合體送祝福　張鈞甯怕爆「別逼我吞1000根針」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞