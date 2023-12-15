鼓鼓唱到一半出狀況！「麥克風沒聲音」 粉絲緊急救援
「相信奇蹟耶誕演唱會」於今（15）晚在信義劇場舉行，鼓鼓呂思緯、蕭秉治以限定團「GX」炒熱全場，是兩人首次在台灣合體的演出，沒想到在各自單獨表演時，鼓鼓的麥克風突然故障無法發出聲音，只能靠台下粉絲救援。
記者吳雨婕／綜合報導
鼓鼓與蕭秉治合體熱唱〈Super Hero〉、〈射手〉等歌曲，還重現經典射手舞，讓現場氣氛超嗨，許多粉絲都跟著一起熱跳。隨後是兩個人各自的Solo時間，鼓鼓在演唱寫給女友大元的歌曲〈當我變成我們〉時，麥克風突然故障，他鎮定完成歌曲，還請台下粉絲幫忙唱，一曲結束，他表示：「謝謝你們在我麥克風出狀況的時候，當我最重要的靠山，當我的麥克風，這是今天最美好的禮物。」之後還重新演唱了該曲。
蕭秉治則帶來〈我還是愛著你〉、〈毒藥〉等金曲連發，他也特地為節日準備驚喜，拿出簽名的耶誕帽送給台下幸運觀眾。此外，「GX」還在現場演唱新歌〈Baby Girl〉，鼓鼓提到今天穿得很像聖誕樹，「這件毛衣的毛非常非常多，所以我唱歌的時候，毛都一直飛到我的臉上跟嘴巴。」所以都趁著空檔「吐毛」。
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