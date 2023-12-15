Cheap道歉文驚見「藏1細節」！他1hr補2次對不起：不該說追回獎項

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Cheap提到今年9月曾發生「0-6歲國家一起養」、汙名化動漫模型者的事件，當時教育部馬上下架影片並道歉，但如今主管機關卻容許更弱勢的行人遭污名化，「即使政府機關無法積極實踐普世精神，但至少也要做到不歧視、不冒犯任何身分吧？」尤其這還發生在國家級的獎項上。
Cheap也一再強調，他從頭到尾就沒有苛責學生，而是質疑指導老師及各層級的評審，在審視作品理念的責任心在哪裡，「我一直強調老師、學校與評審要負責任，為什麼國家級的獎項，會汙名化弱勢的行人」。也提到這次事件其實各大論壇及PTT都更早出來評論，卻因為他的聲量夠大，讓他變成了標靶。
Cheap感嘆，「我是網紅，我有今天是你們大家給我的，我一直想要盡社會責任，好好的回饋社會，希望能在我轉身離開時，留下什麼給我愛的台灣，這一直是我的信念
但我真的覺得好累、好挫折，為什麼交通改革這麼難、阻力這麼大」。最後在文末直言：「縱然我傷痕累累，但在交通改革的路上『雖千萬人吾往矣』」。
不過，卻有PTT網友發現貼文編輯記錄中，Cheap在17時04分再度更新貼文，並補充道歉，「PS：對不起，我講話一直都很衝，我不該說追回這個獎，我想更好的做法是，保留這個獎，但希望能好好跟傳遞『人本交通』的理念，每個人下了車都是行人」。另外又在17時25分補上「再次對不起」。
不過，臉書貼文仍然有不少人留言支持Cheap，紛紛表示「加油，很敬佩你願意為這個議題發聲」、「為人本交通努力，辛苦了」、「你本意肯定是好的，謝謝你替行人發聲，只是說話的方式調整一下，或許就不會有這麼大聲浪」。