通靈王特展12/16夢時代登場！全新繪製葉王及五大戰士立繪迎粉絲
首度移師來台展出的《SHAMAN KING展 通靈王POP UP STORE》將於12/16在夢時代8樓時代會館登場。特展忠實呈現日本部分展區場景，全角色集結及華麗必殺技、特展限定作畫影片、幾近百幅細膩複製原畫，還有日本特展限定及全台首發限定精品等，喜愛通靈王的粉絲千萬別錯過。
記者陳美嘉／高雄報導
在展區入口迎接粉絲的是武井宏之老師為特展親筆寫下的中文問候語，此外，為台灣全新繪製的葉王＆五大戰士立繪也一同在入口迎接粉絲。第一展區集結了通靈人大戰各隊要角，「發奮丘温泉隊」、「THE 蓮隊」、「X-LAWS」、「葉王陣營」、「犍陀羅」及「帕契一族」。阿葉、道蓮、葉王等人的超大魄力必殺技也是不可錯過的特展亮點。
被粉絲譽為神聖不可撼動的兩首神曲《Over Soul》、《恐山ル・ヴォワール(與恐山會面)》將於展區播放，喚起粉絲對《通靈王》的點點滴滴。而作品中最讓人揪心的《與恐山會面篇》更是完整還原呈現，此外，展區也會播放武井宏之老師的作畫影片，一探身為《通靈王》頭號粉絲的老師一筆一劃為角色注入靈魂的過程。
展場也備有豐富的日本特展限定＆全台首發限定精品供粉絲選購，消費滿額可獲得特展限定彩鑽年曆卡，每日限量。首週加碼！還有機會得到日版購入特典提袋，限量贈完為止。《SHAMAN KING展 通靈王POP UP STORE》12/16至2024/2/18展出，更多詳細資訊請密切注意曼迪傳播官網及臉書公告。