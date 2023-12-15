日本餐廳撤下「中國人禁止入內」改貼習維尼、香港獨立！日網讚爆
中日關係一直頗為敏感，在福島排放核廢水入海後，更是引起中國民間強烈反彈，兩國之間頻生摩擦。日本東京一間中華餐館，在店門口張貼「中國人禁止入內」以及「韓國人禁止入內」字條，引發中國網友不滿，事態延燒連中國駐日大使館都關注。最新該家餐廳已經撤下「中國人禁止入內」，並在門口改貼「香港獨立」、「維尼習近平」等圖案作為反制手段，被日本網友讚爆。
記者倪浩軒/綜合報導
整起事件最初是由一位居住在日本的中國網紅「油頭四六分」，在社群網路上分享影片，前往店家抗議「中國人禁止入內」的規定，並質問老闆為什麼要貼這樣的字條，老闆則回嗆「中國人讓我噁心」，要油頭四六分與拍攝團隊「閉嘴」趕快離開，雙方爭執不下後甚至請來警察到場協調。
之後該中華餐館將「中國人禁止入內」的字條撤下，但是也獲得許多日本民眾聲援，包括前議員松丸誠等人均親自前往給老闆加油打氣，呼籲日本人多去店內用餐，以實際行動支持店家。
而也有日本網友發現，如今店家改在門口貼上「香港獨立」、「維尼習近平」、「8964」等在中國屬於敏感詞的照片，似乎有意藉此來讓中國民眾知難而退，讓日本網友大讚是非常聰明的反制手法。