炎亞綸IG宣布回歸賺錢！不當藝人轉行賣甜點 露臉時間、地點曝光
炎亞綸今年6月遭前男友指控偷拍性愛片，本月8日獲判「強制性交罪」不起訴，僅依「兒童及少年性剝削防制條例」起訴。今（15）日晚間，炎亞綸在個人品牌IG曝光，他將以甜點店老闆之姿回歸：「我帶著甜點店，在回來地球的路上。」
記者黃雅琪／綜合報導
曾在實境節目《嗨！營業中》學習調酒與廚藝的他，似乎得了「餐飲」癮，今日在個人品牌IG曝光新開的甜點店：「品牌主理人炎老闆，誓言打造今年龍年最強國民『棒』手禮。」貼文還提到，預計在明年1月15日至1月31日，於台中快閃推出新甜點。
炎亞綸捲入官司之後演藝事業全面停擺，如今「重磅回歸」來賺錢，許多粉絲都興奮支持「終於等到上市了」、「絕對支持炎老闆！」、「為了老闆，買買買，支持炎老闆」、「太想念啦，久違的新鮮老闆」、「今年聖誕節最棒的禮物」、「炎老闆2024大火。」
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※【NOWnews 今日新聞
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