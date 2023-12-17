「甜茶」提摩西夏勒梅戀愛了！《沙丘2》甜吻蜘蛛人女友千黛亞
《沙丘：第二部》近日曝光新預告，同樣改編自法蘭克赫伯特暢銷小說《沙丘》，延續2021年榮獲六項奧斯卡金像獎《沙丘》未完的故事；亞崔迪家族慘遭哈肯能家族殲滅後，保羅亞崔迪（提摩西夏勒梅 飾演）與母親潔西嘉女士（蕾貝卡弗格森 飾演）在厄拉科斯星球上，學習弗瑞曼人的生活與文化，也與荃妮（「蜘蛛人」湯姆霍蘭德女友千黛亞 飾演）墜入愛河，同時繼續對抗哈肯能家族的長期迫害，殘暴的菲德羅薩（奧斯汀巴特勒 飾演）是保羅將面臨的強勁對手。
記者黃雅琪／綜合報導
導演丹尼維勒納夫表示：「第一部具沉思性，是關於一個男孩發現新的星球和文化的故事，而這次則更加男性化。這部電影一開始就有動作戲，故事發展有不同的節奏、非常生動，也更深刻描寫人物之間的關係，保羅和荃妮之間還有一個愛情故事，在片中都能看到保羅的變化。」
在最新預告中，保羅與弗瑞曼人、荃妮相互扶持，一同對抗哈肯能家族，但擁有預知能力的保羅，是各方想除掉的人物，哈肯能家族的菲德羅薩便是其中之一；更多巨大沙蟲、浩大的戰爭及動作場面，以及豐富的感情糾葛，都讓影迷更加期待。《沙丘：第二部》2024年2月28日在台灣上映。
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