輝達老員工因股價狂飆暴富！心態呈「半退休」偷懶？黃仁勳這麼說

我是廣告 請繼續往下閱讀
這個問題被呈交到上個月的輝達公司全體會議中，且由黃仁勳特意挑出來回答，顯見他對於這個現象的重視。
黃仁勳說在輝達工作就像是自願運動，所有員工都該應該表現得像是管理自己時間的CEO，成年人應該要負責任地評估自己需在工作上付出多少努力。知情人士透露，黃仁勳當場也開玩笑地點了一些員工的名字，稱這些人都在公司待了很多年，打趣說或許是該讓他們離開了。
一些與會的內部人士向《Business Insider》透露，黃仁勳雖然是以輕鬆的態度提及此事，但也確實表達出一個嚴肅的觀點，那就是員工應該要「做好你『該死』的工作」。
《Business Insider》報導指出，黃仁勳在公司打造出一種以人為核心的工作文化，培養出員工強烈的忠誠度，但隨著輝達近年的成功，也可能在公司內產生一種自滿情緒，認為未來的成功是必然發生、唾手可得的，且員工迅速增加的大量財富，本來就多多少少會減弱他們工作上的動力。隨著輝達面臨著日益激烈的監管壓力，以及AMD、英特爾、亞馬遜和微軟等競爭對手的虎視眈眈，這有可能成為輝達未來更嚴重的風險。
輝達的發言人拒絕對《Business Insider》這篇報導置評。