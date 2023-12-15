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輝達老員工因股價狂飆暴富！心態呈「半退休」偷懶？黃仁勳這麼說

▲美國晶片鉅頭輝達（Nvidia）乘著全球AI熱股價狂飆，許多持有公司股票的資深員工一夜暴富，傳出在工作上呈現「半退休」的閒散心態。執行長黃仁勳（Jensen Huang）也特別談到這個問題。（圖／NOWnews資料照片，記者許家禎攝）
▲美國晶片鉅頭輝達（Nvidia）乘著全球AI熱股價狂飆，許多持有公司股票的資深員工一夜暴富，傳出在工作上呈現「半退休」的閒散心態。執行長黃仁勳（Jensen Huang）也特別談到這個問題。（圖／NOWnews資料照片，記者許家禎攝）

記者倪浩軒/綜合報導

美國人工智能（AI）晶片鉅頭輝達（Nvidia），乘著全球AI熱股價狂飆，許多持有公司股票的資深員工一夜暴富，傳出因此在工作上呈現「半退休」的閒散心態。對此，執行長黃仁勳（Jensen Huang）也特地在上個月的全體會議中回應此事，呼籲員工做好自己的工作。

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根據《Business Insider》報導，輝達股票在過去5年裡上漲了1200％，今年迄今上漲了約237％，讓許多拿公司股票作為分紅的資深員工變得十分富有，意外造成員工之間的緊張關係，有年輕員工抱怨資深員工暴富後呈現「半退休」狀態，沒有盡到應盡的責任。

這個問題被呈交到上個月的輝達公司全體會議中，且由黃仁勳特意挑出來回答，顯見他對於這個現象的重視。

黃仁勳說在輝達工作就像是自願運動，所有員工都該應該表現得像是管理自己時間的CEO，成年人應該要負責任地評估自己需在工作上付出多少努力。知情人士透露，黃仁勳當場也開玩笑地點了一些員工的名字，稱這些人都在公司待了很多年，打趣說或許是該讓他們離開了。

一些與會的內部人士向《Business Insider》透露，黃仁勳雖然是以輕鬆的態度提及此事，但也確實表達出一個嚴肅的觀點，那就是員工應該要「做好你『該死』的工作」。

《Business Insider》報導指出，黃仁勳在公司打造出一種以人為核心的工作文化，培養出員工強烈的忠誠度，但隨著輝達近年的成功，也可能在公司內產生一種自滿情緒，認為未來的成功是必然發生、唾手可得的，且員工迅速增加的大量財富，本來就多多少少會減弱他們工作上的動力。隨著輝達面臨著日益激烈的監管壓力，以及AMD、英特爾、亞馬遜和微軟等競爭對手的虎視眈眈，這有可能成為輝達未來更嚴重的風險。

輝達的發言人拒絕對《Business Insider》這篇報導置評。

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