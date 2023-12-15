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英國法官裁定哈利王子遭小報竊聽　判獲賠561萬元

▲一名英國法官今天裁定，哈利王子是英國小報發行商鏡報報業集團（Mirror Group Newspapers）雇用記者的電話竊聽行為受害者，判決賠償他14萬600英鎊（約新台幣561萬元）。（圖／美聯社／達志影像）
▲一名英國法官今天裁定，哈利王子是英國小報發行商鏡報報業集團（Mirror Group Newspapers）雇用記者的電話竊聽行為受害者，判決賠償他14萬600英鎊（約新台幣561萬元）。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社倫敦15日綜合外電報導）一名英國法官今天裁定，哈利王子是英國小報發行商鏡報報業集團（Mirror Group Newspapers）雇用記者的電話竊聽行為受害者，判決賠償他14萬600英鎊（約新台幣561萬元）。

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法新社報導，哈利王子（Prince Harry）在控告鏡報報業集團的訴訟案中提交33篇文章作為證據，英國高等法院法官裁定其中15篇控訴成立。

鏡報報業集團旗下報紙包括「鏡報」（The Mirror）、「週日鏡報」（Sunday Mirror）和「週日人民報」（Sunday People）。

路透社報導，哈利王子是130年來首位出庭作證的英國王室高階成員，他在6月的審判中以證人身分出庭。

哈利王子和其他約100人針對1991年到2011年間遭到電話竊聽和非法收集資訊，對鏡報報業集團採取法律行動。這些原告包括演員、明星運動員、名人和只不過與名人有聯繫的人。

哈利王子說，從1996年開始，他成為鏡報報業集團鎖定目標長達15年，集團旗下報紙刊登的140多篇報導都是非法收集資訊的結果，儘管審判只處理其中33篇。

法官範考特（Timothy Fancourt）今天表示：「在審判處理的33篇文章當中，我判決有15篇是出自對他（哈利）的手機或與他共事者的手機進行竊聽，或是其他非法收集資訊的結果。」

法官還說：「我認為他的手機只遭到程度不大的竊聽，而這很可能是由每家報社的某些人所精心控制。」

鏡報報業集團的一名發言人表示：「當過往的錯誤行為已經發生，我們全心全意道歉，並會負起全部責任及支付適當賠償。」（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1121215

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