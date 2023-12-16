UBA／連文鈴彌補錯過大三元遺憾　連兩場轟逾6三分彈、率佛光大勝

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下半場佛光追加4枚，梁瑜玲2球，連文鈴、李宜樺各1，全場33投中15，繼上役贏清華40投中18後，連兩場至少進15球，命中率四成五五，更是開季最高，最終85：63比預期輕鬆勝出。
佛光3人得分上雙，連文鈴三分球15投中6拿20分，連兩場至少進6外線得20分，開季迄今7戰，三分球共60投中25，命中率四成一七，平均每場出手8.6次中3.6球，無愧佛光最穩定的第一射手。
出身普門高中的連文鈴說：「昨天回去告訴自己，別糾結在少1助攻就大三元，今天贏美和更重要，開局感覺不錯，就果斷出手，單節進4記三分球，且是連續命中，印象中好像沒有過，無論如何，贏美和拿下關鍵一戰。」
112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽，第二階段打完，佛光累計5勝2敗，坐穩第五位置，下月21日起最後一階段4連戰，依序逢臺體、臺師、文化、臺科，除非再添變數，否則佛光應可以預賽第五晉級六強複賽。
反之，美和無法連兩季爆冷贏佛光，帶著3勝4敗進入下月最後一階段，不無可能在自家體育館舉行，4對手依序為臺師、北護、臺大、臺體，如確定主場迎敵，有機會再添2或3勝，拚隊史第一個六強，關鍵在下月24日壓軸末役對臺體。