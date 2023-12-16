羽球年終賽／戴資穎0:2不敵賽季10冠王安洗瑩　得看別人臉色晉級

UBA／連文鈴彌補錯過大三元遺憾　連兩場轟逾6三分彈、率佛光大勝

▲佛光梁瑜玲全隊最高22分。（圖／大專體總提供）
▲佛光梁瑜玲全隊最高22分。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

上役對清華大學飆7記三分球拿29分11籃板9助攻，差1助攻錯過生涯首度「大三元」，佛光大學大三當家射手連文鈴小有遺憾，教練賽後安慰她往前看，她也回應，寧可不要「大三元」，換取今天對美和科大關鍵戰一定要贏。

我是廣告 請繼續往下閱讀
107學年度高中聯賽新人后、且當選泰半靠招牌三分球的連文鈴也說到做到，第一節就連飆4記三分彈拿14分，黃渝庭挹注1枚，第二節連文鈴雖只添1球，但點燃隊友的外線小宇宙，碩二梁瑜玲、黃渝庭各2發，大一菜鳥邱子芸也湊熱鬧贊助1球，單節全隊6枚，連結第一節5發，上半場就11記長程飛彈，轟垮美和防線，57：31領先26分，提前鎖定勝局。

下半場佛光追加4枚，梁瑜玲2球，連文鈴、李宜樺各1，全場33投中15，繼上役贏清華40投中18後，連兩場至少進15球，命中率四成五五，更是開季最高，最終85：63比預期輕鬆勝出。

佛光3人得分上雙，連文鈴三分球15投中6拿20分，連兩場至少進6外線得20分，開季迄今7戰，三分球共60投中25，命中率四成一七，平均每場出手8.6次中3.6球，無愧佛光最穩定的第一射手。

出身普門高中的連文鈴說：「昨天回去告訴自己，別糾結在少1助攻就大三元，今天贏美和更重要，開局感覺不錯，就果斷出手，單節進4記三分球，且是連續命中，印象中好像沒有過，無論如何，贏美和拿下關鍵一戰。」

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽，第二階段打完，佛光累計5勝2敗，坐穩第五位置，下月21日起最後一階段4連戰，依序逢臺體、臺師、文化、臺科，除非再添變數，否則佛光應可以預賽第五晉級六強複賽。

反之，美和無法連兩季爆冷贏佛光，帶著3勝4敗進入下月最後一階段，不無可能在自家體育館舉行，4對手依序為臺師、北護、臺大、臺體，如確定主場迎敵，有機會再添2或3勝，拚隊史第一個六強，關鍵在下月24日壓軸末役對臺體。

UBA／宇宙世新女籃單場狂轟156分寫紀錄　開季6連勝、得分全破百

UBA／超狂！文化大學郭虹廷狂砍50分　改寫UBA女一級賽史得分紀錄

UBA／怎麼輸！世新大學開季5連勝痛宰佛光　連5場破百寫隊史新猷

UBA／美和落後17分大逆轉　陳千惠23分、21籃板「雙20」激情演出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞