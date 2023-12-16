葉門胡塞組織頻襲商船！全球知名海運集團「馬士基」暫停紅海航線
葉門叛軍胡塞組織（Houthi，青年運動），在以色列與哈馬斯爆發衝突後，頻頻襲擊在紅海的外國軍艦和商船，目前已有多國船隻遭殃，所幸無人傷亡。不過眼看區域局勢動盪不安，全球最大航運公司、丹麥的航運集團馬士基（A.P. Møller-Mærsk Gruppen，簡稱Maersk）15日宣布，全面暫停旗下船隻航經紅海。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，馬士基集團旗下貨輪「快桅直布羅陀號」（Maersk Gibraltar）14日航向沙烏地阿拉伯港口吉達（Jeddah）途中，遭胡塞組織發射飛彈，由於沒有直接打中貨輪，所以無人受傷，但這並非近日唯一一起相關事件，15日又有至少2艘商船在紅海遇襲，包含德國赫伯羅德集團（Hapag-Lloyd）的商船「Al Jasrah號」，甲板還因此起火，不過一樣沒有船員受傷。
胡塞組織宣稱對多起攻擊事件負責，意在結束以色列與哈馬斯的戰爭，將繼續阻止所有前往以色列港口的船隻於紅海航行，直到它們「運來加薩所需的食品和藥品」。
馬士基公司表示，雖然目前旗下船員及船隻都還安全，但近期一連串襲擊行動令人震驚，並對船員構成重大威脅，因此決定暫停紅海航線，包含連接紅海和亞丁灣的曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）。此外，德國赫伯羅德集團亦宣布暫停旗下船隻經過紅海，直到18日後再看。
儘管葉門長期處於內戰狀態，但外界也擔心，任何更廣泛的海上衝突，或來自西方的報復性打擊，都可能重新點燃，這個阿拉伯世界最貧窮國家的緊張局勢。