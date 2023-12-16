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美批准94億元 支援C4系統對台軍售　國防部：有利提高戰場覺知

▲美國總統拜登宣布94億元對台軍售。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登宣布94億元對台軍售。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

國防部今(16)日表示，美國政府於美東時間12月15日就「迅安系統作業維持」，總額3億美元（約94億新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

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國防部指出，本次美方同意供售品項可維持我聯戰指管系統效能，俾利國軍掌握共同作戰圖像(COP)以提高戰場覺知，有效遂行防衛作戰任務。

國防部表示，面對中共在台灣周邊頻密的軍事行動，已對我形成嚴峻的威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定和平的基礎，對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

外交部表示，這是拜登政府自2021年上任以來，第12度對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策，展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，協助我國及時獲取防衛所需裝備，提升國防戰力與嚇阻能力。  

外交部強調，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行徑，台灣將致力提升自我防衛能力，以守護國土、捍衛人民福祉及自由、民主的生活方式；同時，也將持續深化台美緊密的安全夥伴關係，以共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

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