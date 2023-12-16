吳欣盈指責「推卸責任」 外交部駁：二次主動分析可能遭打壓風險
民眾黨副總統候選人、黨籍立委吳欣盈日前前往杜拜參加聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）。不過，吳欣盈批規格低、對不起納稅人，昨日吳欣盈辦公室聲明指出外交部未告知遭打壓風險。對此，外交部今（16）日反駁表示，外交部基於職權，已於吳新盈獲提名副總統候選人後，二次主動向其分析可能增加的打壓風險。
記者呂炯昌／台北報導
外交部發布新聞稿指出，台灣國際參與面對中國與日俱增的打壓。外交部感謝立法院、行政院各部會多年秉持「一致對外」的理念通力合作，建立與各方的信任關係，參與「聯合國氣候變遷締約方大會」（COP）各場域的會議。
外交部指出，本次立委視導團出席第28屆COP會議受限主因無他，正是吳欣盈「副總統候選人」的身分。外交部基於職權，已於吳新盈獲提名後，二次主動向其分析可能增加的打壓風險，但本於行政機關對立法委員的尊重，不可能直接要求其取消出席，僅能籲請吳欣盈考量對其本人及視導團參與的危害疑慮，調整行程。吳欣盈未接受外交部風險分析而執意前往，外交部也只能尊重並力求管控風險。
外交部指出，在此情況下，對吳欣盈辦公室昨日所發聲明感到不解及遺憾。首先，本案真正要譴責的對象，是打壓阻礙台灣參與的中國。吳欣盈各種質疑數落不斷，卻不曾譴責中國，只有矛頭對內，令人不解及遺憾。
外交部表示，其次，本次受阻的真正原因無他，就是中國不能接受吳欣盈「副總統候選人」的身分而出手打壓。吳欣盈在聽取外交部因她候選人身分導致打壓風險升高的分析後，仍執意前往的考量為何，才是外界關切的重點，聲明稿卻執著於說明記者會跟聯訪的差別，令人不解及遺憾。
外交部表示，每天都在立法院及各界的共同努力下，在國際各種場合對抗中國的打壓，並始終以維護國家尊嚴為前提，爭取友盟支持，開拓參與空間。吳欣盈本身的爭議身分提供中國打壓機會，更導致全團出席受阻，甚至危害台灣未來參與機會，才是有損國家尊嚴之舉。反過來質疑其出席會議受限有損國家尊嚴，本末倒置，令人不解及遺憾。
外交部批評，吳欣盈質疑外交部只會要求國會議員低調噤聲，更是令人不解。按我國行政立法互動關係，斷無行政機關要求立法委員噤聲的可能，況且外交部事前規勸都無效，難以想像吳委員會因「外交部要求」就配合噤聲。實情是，各委員及部會保持低調的原因並非被要求，而是理解並同意此舉是對台灣參與最有利的作法。
外交部表示，對需要長年累積才能獲得的國際空間，僅因一時的個人及政黨利益而輕易被破壞深感遺憾。外交部仍要藉此感謝立法院視導團委員及其他各界與會人士，在COP會議期間體諒台灣國際參與之艱難處境，以國家利益及團隊精神為重，努力為我國際參與作出貢獻 。