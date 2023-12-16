漲破4萬美元！比特幣被視為「數位黃金」　央行：差得遠

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，金本位制的最大缺點，就是黃金數量受限，無法依據經濟需求調整貨幣數量；尤其面臨危機時，央行無法有效發揮最後貸款者角色。歸因於此，英國於1931年放棄金本位制，最終導致全球金本位制崩潰。儘管如此，即使在當前以政府貨幣為基礎的貨幣體系下，黃金仍是各國官方準備資產的重要組成，在全球貨幣體系續扮演要角。
至於比特幣自2008年10月31日「中本聰」(Satoshi Nakamoto)發布白皮書，至今已問世15週年，比特幣無需中介機構及政府執行支付清算，有論者認為堪稱帶來支付革命，也因發行量持穩於2100萬枚，被支持者稱為「數位黃金」，其價格歷經大起大落，目前逾4萬美元，與問世之初相較翻漲逾4000萬倍，居加密資產市場的龍頭地位。
而比特幣問世後，其他區塊鏈技術如以太坊（Ethereum）及其相關加密資產以太幣（ether）及泰達幣（tether）等穩定幣也隨之出現，掀起一波加密資產投資熱潮。
雖然有國家（地區）及企業接受比特幣作為支付工具，但根據央行統計，加密資產仍鮮少用於支付，2021年9月薩爾瓦多成為首個接受比特幣為法定貨幣的國家，但迄今接受度仍低，民眾僅不到4成會持續使用，接受的商家也僅約2成。據統計，目前全球僅約1萬5000家企業接受比特幣支付，其中有2300家位於美國。另據今年美國聯準會（Fed）調查顯示，美國僅有2%成年人會使用加密資產。
央行表示，多數國家政府對比特幣等加密資產持負面態度，主要比特幣價格有高度波動性問題，難以廣泛用於支付，即使是有資產支持的穩定幣，也並非如聲稱般地穩定，迄今主要仍作為加密資產交易的媒介通貨，實體支付進展有限。
此外，相較黃金，比特幣無內含價值，僅在電腦世界中以程式碼的方式呈現。央行指出，目前多數國家政府均對其持負面態度，批評比特幣常淪為資恐、洗錢等非法用途，以及充當躲避資本管制的管道。比特幣儘管有作為貨幣的若干特性，但卻不具備貨幣的3大完整功能。區塊鏈為兼顧去中心化及安全性，可擴充性受限，無法應付頻繁交易，使得比特幣作為支付工具不具效率，加上比特幣價格波動太大，也無法作為價值標準及價值儲藏工具，也因此，比特幣至今仍無法在貨幣體系扮演積極角色。
那麼比特幣與黃金在金融市場的表現呢？央行認為，黃金長久以來即被廣泛認為是全球總體避險工具；若干國家近年因地緣政治風險升高，也增加官方黃金持有量。黃金市場發展成熟，具相當規模；根據世界黃金協會的統計，過去5年的日均交易量，甚至高於道瓊工業平均指數成分股及美國國庫券市場的日均交易量。
至於比特幣，央行說，根據研究顯示，比特幣仍稱不上是總體避險工具，反而比較像是投機者的槓桿賭注。比特幣若真為總體避險工具，價格走勢應與通膨率及總體經濟不確定性指數呈正相關，以抵禦總體經濟恐慌，但反呈負相關；應與股價呈負相關，實際卻呈正相關。另比特幣市場規模及日均交易量都較黃金小得多。
央行再次強調，比特幣等加密資產價格極具波動，投資風險高，且交易資訊多不透明；若要進行加密資產交易的投資人，務必要提高警覺，審慎評估投資風險。