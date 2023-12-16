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台北馬拉松週日開跑！　醫揭「運動猝死」高風險者：三族群要慎防

▲上月舉辦的2023高雄富邦馬拉松，曾有一名跑者在賽道上突然倒下，所幸在兩位醫師跑者的即時幫助下救回一命。（圖／民眾提供）
▲上月舉辦的2023高雄富邦馬拉松，曾有一名跑者在賽道上突然倒下，所幸在兩位醫師跑者的即時幫助下救回一命。（圖／民眾提供）

記者周淑萍/綜合報導

2023年台灣年底的最後一場大型賽事「台北馬拉松」即將在本週日（12/17）開跑，吸引超過2.8萬人報名參加，但天公不作美，根據氣象預測，明天北部會是濕冷的天氣，最低溫大約會降至12度左右。如果本身有心血管疾病的人應該要多留意自身安全。聯安診所心臟內科主任施奕仲醫師表示，運動導致猝死的機率並不算高，但是由於此類狀況在發生前多數都毫無徵兆，其中心臟、血管和慢性病等三類患者就是高危險群。

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聯安診所心臟內科主任施奕仲醫師表示，自己曾經收治過一位30歲左右的黃先生，是馬拉松的愛好者，健檢時同時評估自己的心血管狀況，在進行心臟超音波檢測時發現有左心室心尖部肥厚問題，加上心電圖出現頻發性的心室早期收縮，甚至是心室性二連脈、三連脈，是典型的運動猝死高風險者。所幸及早發現，立即轉診治療。

▲如果本來就缺乏運動習慣，又有慢性病更需注意避免突然進行高強度運動，最好經醫師評估、定期健康檢查，在良好控制的情況下，漸進式地增加運動量。（圖／聯安診所提供）
▲如果本來就缺乏運動習慣，又有慢性病更需注意避免突然進行高強度運動，最好經醫師評估、定期健康檢查，在良好控制的情況下，漸進式地增加運動量。（圖／聯安診所提供）
醫師提醒，如果本來就缺乏運動習慣，又有慢性病的人更需注意避免突然進行高強度運動，最好經醫師評估、定期健康檢查，在良好控制的情況下，漸進式地增加運動時間、強度與頻率，才能安全地達成身體健康的目的。儘管運動導致猝死的機率並不算高，但是由於發生前多數毫無徵兆，唯有透過健康檢查了解是否有先天性或後天性的心臟結構、血管、心電傳導的異常，才能避開運動時導致的急性心血管風險。


🟡運動猝死高風險者三族群

📍心臟問題

✔️心臟結構異常：如肥厚性心肌病變、左心室出口狹窄、主動脈瓣狹窄等。

✔️患有致命性心律不整：如長QT症候群、Brugada症候群、心肌炎後遺症、陳舊性心肌梗塞或電解質嚴重失調等等所誘發的心室頻脈，甚至心室顫動等致命性心律不整，導致猝死。

📍血管性問題

✔️血管的主要問題為冠狀動脈心臟病急性發作，也就是急性心肌梗塞

✔️腦血管梗塞、主動脈剝離、腦出血等也是應注意的狀況，以主動脈剝離為例，由於運動時血壓會有生理性的上升，所以如果本身血管硬梆梆、缺乏彈性，有可能在運動時因血壓起伏而導致主動脈剝離。

📍慢性病

糖尿病、高血壓、高血脂者如果控制不良，會是冠狀動脈心臟病的好發族群。

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