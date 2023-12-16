台北馬拉松明天開跑！2.8萬人報名　交通、路線與周邊交管一次看

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此次台北馬拉松起點為台北市政府前市民廣場，可搭乘公車、捷運抵達，若自行開車前往，周邊也有松壽路1號地下與台北101停車場。
一、公車路線
可搭乘 202、266、266(區間)、270(區間車)、28、311、537、647、912、915、棕6、棕7、綠1。
二、捷運路線
可搭乘板南線至捷運市政府站及國父紀念館站或淡水線往象山方向至台北101/世貿站下車。臺北捷運全線提早於上午5時00分發車(小碧潭站及新北投站維持上午6時00分正常發車)
三、自行出發-停車場資訊
（一）府前廣場地下停車場（松壽路1號）：為地下二層停車場，計有2024個小型車停車格，1137個機車停車位
（二）台北101停車場：汽車1200個，含無障礙車位26個、 機車 2900個，含無障礙車位60個。停車入口與樓層為汽車入口2處，為松智路入口與市府路入口，停車位區域B2~B4。機車入口1處，為信義路與市府路交接處，停車位區域B2。
📍台北馬拉松行經路線：
主辦單位指出，「台北馬拉松」活動，將於6時30分起跑，分有全馬與半馬，行經的路線如下。
全馬路線為：市民廣場(起點)＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路(逆向)＞左轉信義路>右轉杭州南路(逆向)>右轉愛國東路>愛國西路>右轉中華路一段>右轉北門廣場>忠孝西路>右轉重慶南路>左轉凱達格蘭大道(逆向)>左轉中山南路(逆向)>中山北路一段至三段(逆向)＞中山橋＞右轉北安路＞明水路(逆向)＞樂群一路(逆向)＞堤頂大道(順向後逆向)>環東高架匝道(逆向)>環東高架(東往西高架段)>下經貿一路匝道(逆向)>經貿一路(逆向)>原線折返>經貿一路>右轉港東街>左轉1號經貿疏散門>南湖左岸河濱公園>成美左岸河濱公園>觀山河濱公園>迎風河濱公園>觀山河濱公園＞右轉基6塔悠疏散門＞左轉塔悠路(逆向)>塔悠路(至健康路口接回順向)>右轉南京東路五至四段(逆向)>左轉臺北田徑場(終點)。
半馬路線為：市民廣場(起點)＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路(逆向)＞左轉信義路>右轉杭州南路(逆向)>杭州南路(過金華街口後折返)>杭州南路>左轉愛國東路>右轉中山南路＞中山北路一段至三段＞中山橋＞右轉北安路＞明水路＞樂群一路＞堤頂大道＞右轉南京東路六段>上麥帥一橋＞下南京東路匝道>南京東路五至四段＞南京東路四段(終點)不越過健康路口
📍交通管制：
北市交通大隊表示，活動期間請用路人避開交通管制路段，改道動線及替代道路。
一、欲穿越仁愛路往北車輛：
（一）汽車：改道基隆路地下道或信義路匝道上建國高架道往北續行。
（二）機車：改道基隆路地下道往北續行。
二、欲穿越仁愛路往南車輛：
（一）汽車：改道長安東路匝道上建國高架道或忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行。
（二）機車：改道忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行。
三、欲穿越中山南（北）路往東車輛：
（一）汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或至士林區行駛新生高架道往南下匝道往東續行。
（二）機車：改道忠孝西路車行地下道或由民族西路左轉中山北路調撥車道往北後，往東續行。
四、欲穿越中山南（北）路往西車輛：
（一）汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或新生高架道至中山北路，接劍潭路左轉承德路後往西續行。
（二）機車：改道忠孝西路車行地下道或民族東路接中山北路，至中山橋下迴轉道迴轉後往西續行。
五、欲穿越愛國西路往北車輛：改道中華路往北續行。
六、欲穿越忠孝西路往南車輛：改道中華路往南續行。
七、堤頂大道往南車輛：改道舊宗路往南續行。
八、麥帥一橋往市區車輛：改道成功橋、民權大橋往西續行。
九、麥帥二橋往內湖方向：改道八德路四段、成功橋往東續行。
十、欲穿越南京東路往北車輛：改道敦化北路（快車道）、復興北路或至內湖區接民權大橋往北續行。
十一、欲穿越南京東路往南車輛：改道敦化北路、復興北路往南續行。
十二、欲穿越南京東路往東（西）車輛：改道八德路、市民大道、民生東路或民權東路往東（西）續行。
十三、環東大道東往西車輛：改道行駛忠孝東路或南港路往西續行。
十四、中正區周邊改道動線：往東至重慶漢口停等，往西至中華開封、中華武昌、中華衡陽、中華貴陽停等，往南至愛國博愛、愛國重慶、愛國延平停等，往北至忠孝博愛停等，俟跑者通過時開放通行。