蔡尚樺甩感情風波！火辣上工「美胸」超亮眼 被告白4字回應
34歲女星蔡尚樺主持《全民星攻略》、《全明星運動會》走紅，日前傳出祕戀T1球星林秉聖，和交往11年的台積電工程師「交大仔仔」易鼐恩分手，陷入感情風波，形象大傷。但未因此影響工作，主持、口條都一流的她，年底尾牙、活動接不停。蔡尚樺昨（15）日曬主持日商30周年晚宴的工作照，身穿低胸小禮服，性感爆乳，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。還有粉絲對她告白「要改吃素，因為妳是我的菜！」她也開心4字回應：「哈哈很會。」
記者黃盈容/綜合報導
蔡尚樺雖爆感情風波，但人氣不減，年底活動接不停，昨天在IG分享主持日商活動的工作照，她小露香肩、大爆乳，立刻引起多粉絲爆動。除外，她前日主持王品尾牙，平口氣質禮服，也被粉絲大讚，說她根本是「公主」、「太美了」。而她爲鳳梨酥業配的貼文，更有粉絲說土味情話告白：「尚樺女神，見到妳我就要改吃素了，因為妳是我的菜。」這讓蔡尚樺開心回應：「哈哈很會。」
蔡尚樺日前傳出分手11年男友「交大仔仔」易鼐恩，與T1球星林秉聖祕戀交往，談起相差8歲的姐弟戀。但與她搭檔主持的曾國城，上周出席記者會則說，私底下有問過蔡尚樺的感情狀況，「我說（分手）真的假的，她說沒有分開！」認為雙方可能是因為交往太久，想換個生活的互動方式。至於蔡尚樺與林秉聖祕戀一事，「我有問她，那小鮮肉怎麼一回事？真的假的？妳別鬧了！」蔡尚樺則回曾國城「不會的！」否認戀情。
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