預測總統誰當選？警破獲虛擬貨幣線上賭盤 下注達千萬逮17賭客
▲雲林警方查獲線上賭盤網站、博弈「2024年台灣總統選舉候選人」，該網站提供民眾以虛擬貨幣投注，下注金額累計高達美金31萬1534元，檢警逮捕洪姓主嫌及賭客共17人到案。（圖／翻攝畫面）
記者
林盈君／綜合報導
2023-12-16 10:55:13
近期，雲林縣警方於網路巡邏，查獲線上賭盤網站、博弈「2024年台灣總統選舉候選人」，該網站提供民眾以虛擬貨幣投注，且下注金額累計高達美金31萬1534元，約合台幣961萬元，警方報請雲林地檢署指揮偵辦，檢警兵分多路至全台8縣市，逮捕洪姓主嫌及賭客共17人到案，並查扣虛擬貨幣（USDC）5501.98顆，全案依違反《總統及副總統選舉罷免法》移送法辦。
雲林警方指出，於網路巡邏時，查獲線上平台「Polymarket去中心化預測平台」，以標題「Taiwan Presidential Election: Who will win?」，預測台灣2024總統大選，開設總統選舉賭盤。據了解，此為新型態選舉賭盤，係結合虛擬幣投注之網路犯罪，線上賭客可利用虛擬幣（USDC）投注預測，另外，Polymarket採用了一種不需要莊家設定賠率，以訂單簿交易的價格機制，讓平台運作去中心化，如預測結果正確，即可依該平台浮動之賠率獲利，反之則投注金額歸零。 ▲雲林警方查獲線上賭盤網站，該網站提供民眾以虛擬貨幣投注，下注金額累計高達美金31萬1534元，檢警兵分多路至全台8縣市，逮捕洪姓主嫌及賭客共17人到案。（圖／翻攝畫面）
警方表示，目前累積下注金額，已達美金31萬多元，獲取情資後，隨即協請內政部警政署刑事警察局科技研發科派員釐清幣流，並報請雲林地檢署指揮偵辦。本月14日，出動多名警力於全台各縣市，包括台北、新北、高雄、宜蘭、彰化、新竹、南投及屏東等地，共查緝洪姓主嫌及賭客等17人到案，並查扣虛擬幣（USDC）5501.98顆，換算新台幣約17萬1661元，訊後移送雲林地檢署偵辦。
警方呼籲，根據選罷法規定，於公共場所、公眾得出入之場所、或以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法以選舉、罷免結果為標的之賭博財物者，可處6月以下有期徒刑、拘役或科新台幣10萬元以下罰金；另外，意圖營利，以選舉、罷免結果為標的，供給賭博場所或聚眾賭博財物者，最重可處5年有期徒刑，呼籲國人勿以身試法。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，
請鎖定 《NOWnews今日新聞》大選專頁。