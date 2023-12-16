賴清德暗示民眾黨讓出競總前路權 柯文哲反酸：募款要捐出來嗎
台灣民眾黨搶下1月12日「選前之夜」凱道路權，民進黨台北市黨部主委張茂楠卻反酸，「沒那個屁股還要吃那個瀉藥」。民眾黨支持者不滿，搶下1月13日開票日民進黨總統候選人競選總部前北平東路路權，賴清德昨日受訪表示，如果是民進黨的支持者，申請了民眾黨競選總部的路權，他會請民進黨的支持者應該要把路權歸還給民眾黨。對此，民眾黨總統候選人柯文哲今（17）日反酸表示，聽起來好像民進黨會把募來的款項捐出來救濟窮人，當作社會福利事業。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午前往高雄大社觀音寺參拜，媒體聯訪時被問到賴清德呼籲支持者讓出路權，還給需要的人一事，是否覺得賴暗示民眾黨要讓出路權？柯文哲表示，聽他這樣講好像民進黨會把募來的競選款項都發給社會福利系統，應該會去救濟窮人，讓給更需要的人。
媒體追問是否要民進黨跟民眾黨來談，柯文哲表示，「不是啊，他不是說要給需要的人，我相信他會把民進黨募來的款項當作社會福利事業，送給窮人嗎？」
媒體問是否認為支持者搶到就搶到？柯文哲說，「再講吧，同樣凱道我們也只有一天，其實我不會很在意，大型造勢活動隨著時間的推移會慢慢變得不重要。」