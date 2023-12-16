台北馬拉松遇冷氣團！台北天氣「體感溫度剩9°C」 降雨機率出爐
2023年「台北馬拉松」即將於明（17）日開跑，有超過2.8萬人報名參加，不過天空不作美，恰好遇上鋒面通過及大陸冷氣團南下，有局部短暫雨，且明天正好是這波冷氣團最低溫時機，早上6時30分起跑時，起跑點信義區溫度攝氏13度，體感溫度約攝氏9度，降雨機率40％、濕度88％，吹東北風。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報，週日（17日）一整天都是這波冷氣團最冷的時候，白天北臺灣氣溫攝氏13度到14度；降雨方面，北部及東半部地區仍有機會下雨，中南部地區降雨較零星；白天風力仍偏強，沿海及空曠地區有機會出現9至11級強陣風，晚起風力才會逐漸下降。
早上6時30分起跑時，起跑點信義區溫度攝氏13度，體感溫度約攝氏9度，降雨機率40％、濕度88％，降雨機率40％、濕度88％，吹東北風，整體天氣寒冷；一直到上午9時，溫度同樣是在攝氏13度，不過濕度稍降，體感溫度來到攝氏10度，降雨機率同樣是40％，感受寒冷，斷斷續續有短暫雨勢。
馬拉松路線經過大安區，從清晨6時至上午9時，溫度在攝氏13度左右，體感溫度攝氏9度至10度，降雨機率30％，濕度88％至84％，吹東北風，感受寒冷，同樣為短暫雨勢。
明（17）日大陸冷氣團影響及水氣偏多，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨。18日清晨大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，白天起大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升，北部及東北部天氣仍涼；大臺北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。